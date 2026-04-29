서울 서초구 양재 aT센터에서 28일 열린 ‘2026 대한민국 상생 채용박람회’에서 한 구직자가 서류를 작성하고 있다. 이번 박람회는 한국경제인협회와 고용노동부, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 주요 15개 그룹과 170여개 기업이 참여해 채용상담관을 운영한다. 65세 정년연장 논의가 본격화하는 가운데, 정년연장이 청년 취업난에 추가적인 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 임세준 기자
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입력 2026-04-29 11:40:04
서울 서초구 양재 aT센터에서 28일 열린 ‘2026 대한민국 상생 채용박람회’에서 한 구직자가 서류를 작성하고 있다. 이번 박람회는 한국경제인협회와 고용노동부, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 주요 15개 그룹과 170여개 기업이 참여해 채용상담관을 운영한다. 65세 정년연장 논의가 본격화하는 가운데, 정년연장이 청년 취업난에 추가적인 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 임세준 기자
727만원은 있어야 대학 다닌다…4년제 대학 130곳 등록금 인상 [세상&]
[헤럴드경제=김용재 기자] 올해 4년제 일반대학과 교육대학 67.7%가 등록금을 인상한 것으로 파악됐다. 이들의 학생 1인당 연평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 대부분의 대학이 지난해부터 2년 연속 등록금을 올리면서 가계의 교육비 부담이 커지게 됐다. 교육부와 한국대학교육협의회는 30일 이 같은 내용의 ‘2026년 4월 대학정보공시 분석 결과’를
“기안84도 당했다” ‘월 400억원’ 떼돈 벌더니 순식간에 ‘증발’…왜?
[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 불법 웹툰 공유사이트인 ‘뉴토끼’가 27일 정오께 갑작스레 사이트 폐쇄를 선언했다. 기안84 등 인기 웹툰 작가 지적재산권(IP)을 불법으로 노출하는 방법으로 ‘월 400억원’ 부당이득을 챙긴 뉴토끼가 폐쇄됨에 따라 국내 웹툰 업계도 안도감을 나타내고 있다. 다만, 불법 웹툰 공유사이트가 활동 중단과 재개를 반복해 왔던 터라 긴장을 늦추지 않는 모양새다. 업계에 따르면 이날 뉴토끼는 불법 사이트를 통해 “서비스를 종료한다”고 밝혔다. 이어 ▷데이터 파기 ▷사칭 사이트 주의 ▷금일 자정까지 안내 및 폐쇄 등을 공지했다. 뉴토끼는 “서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다”며 “유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트”라고 했다. 그동안 불법 웹툰 공유사이트는 웹툰 산업 성장을 방해하는 대표적인 걸림돌로 작용했다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2025 웹툰 산업 실태 조사’에 따르면 2022년 1조8290억
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“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는