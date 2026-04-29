엑스에너지 IPO 흥행에 투자 성과 3년만에 지분가치 6배 가까이 증가

미국의 SMR(소형모듈원전·조감도) 선도 기업인 엑스에너지의 기업공개(IPO)가 흥행하면서 이에 선제적으로 투자한 DL이앤씨의 지분 가치가 1400억원 가까이 상승했다.

29일 DL이앤씨는 회사가 투자한 엑스에너지가 지난 24일 미국 나스닥에 성공적으로 상장하면서 보유 지분 가치가 3년 만에 6배 가까이 증가했다고 밝혔다.

DL이앤씨는 엑스에너지의 시리즈C 단계인 2023년 1월 2000만달러(약 300억원)를 투자하며, 초기부터 성장을 지원해 왔다. 스타트업은 시리즈 A·B·C 등 단계별로 자금을 모집하는데, 시리즈 C는 시장을 세계로 넓히거나 연관 사업으로 확장하는 데 필요한 투자를 받는 단계를 말한다. 엑스에너지는 상장 첫날인 지난 24일 종가(29.20달러)가 공모가 대비 27% 상승한데 이어, 3거래일 만에 50% 가까이 올라 현재(28일 기준) 34.11달러를 기록 중이다. 이에 따라 DL이앤씨의 엑스에너지 지분가치도 약 1720억원까지 올랐다.

DL이앤씨가 과감히 선제 투자 결정을 내린 것은 SMR이 기존 플랜트 사업과의 연관성이 높아 시너지를 낼 수 있는 분야로 판단했기 때문이다. DL이앤씨는 글로벌 SMR시장 선점을 위해 최근 엑스에너지의 SMR 표준화 설계 사업을 수주하는 등 적극적인 행보를 보이고 있다.

협력 성과는 이미 가시화하고 있다. 엑스에너지는 2030년 초 상업 운전을 목표로 SMR을 개발 중이며, DL이앤씨가 그 표준화 설계를 맡는다. 지난달에는 관련 계약을 체결해 4세대 SMR 기술과 EPC(설계·조달·시공) 역량을 선제적으로 확보했고 이를 통해 글로벌 시장 진출 가능성을 높일 계획이다. 계약 규모는 1000만달러(약 150억원)으로 국내 건설사가 SMR 개발사로부터 대가를 받고 사업을 수행하는 첫 사례이다.

원전 핵심 설비인 증기발생기 교체 분야에서 국내 최다 실적을 보유한 DL이앤씨는 대형 원전과 SMR 모두에서 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다. 유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “엑스에너지가 시장에서 높은 가치를 인정받으면서 DL이앤씨의 지분 가치 상승으로 이어지는 선순환 구조가 기대된다”며 “대형 원전 건설 경험을 바탕으로 SMR 관련 투자를 확대해 독보적인 글로벌 경쟁력을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다. 김희량 기자