[헤럴드경제=나은정 기자] 이집트 인기 휴양지에서 ‘뱀 쇼’를 관람하던 50대 독일인 관광객이 독사에 물려 숨지는 사고가 발생했다.

27일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 독일 바이에른주 경찰은 이집트를 방문한 독일인 A(57)씨가 쇼 관람 중 바지 속으로 기어들어온 뱀에 물려 사망했다고 밝혔다.

A씨는 이달 초 휴가차 친척 2명과 함께 이집트 홍해 연안 유명 휴양지 후르가다를 방문했다가 변을 당했다.

사고 당시 조련사는 코브라로 추정되는 뱀 두 마리를 관람객들의 목에 걸치는 퍼포먼스를 선보였는데, 이 중 한 마리를 A씨의 바지 속으로 들어가게 유도하는 과정에서 뱀이 A씨 다리를 문 것으로 전해졌다.

A씨는 뱀에 물린 직후 중독 증세를 보이며 현장에서 쓰러졌고, 곧바로 심폐소생술(CPR)을 받고 병원으로 이송됐지만 결국 숨을 거뒀다.

일부 코브라는 치명적인 신경독을 가지고 있어 물리면 근육이 마비되고 호흡 곤란으로 사망에 이를 수 있다.

독일 경·검은 정확한 사인을 규명하기 위해 독성 검사를 포함한 수사를 진행 중이다.