“테네시주 경제 활성화·안보도 강화” “최윤범 회장 지속 소통…전력 지원”

“고려아연이 미국 테네시주에 통합 제련소를 구축하는 ‘프로젝트 크루서블’은 지역 경제와 한미 파트너십 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.”

스튜어트 맥워터(왼쪽 첫 번째) 미국 테네시주 부지사는 지난 28일 울산 고려아연 온산제련소에서 기자들과 만나 “클락스빌 지역에서 진행되는 ‘프로젝트 크루서블’은 테네시주 역사상 가장 큰 투자 가운데 하나”라며 이같이 말했다.

프로젝트 크루서블은 미국 테네시주 클락스빌에 총 74억 달러(약 11조원)을 투자해 연간 약 110만톤의 원료를 처리하는 통합 제련소를 건설하는 사업이다. 올해 부지 조성 공사를 시작으로 2029년 완공을 목표로 하고 있다. 완공 후에는 아연·연 등 기초금속과 게르마늄·갈륨 등 희소금속 등 핵심 광물 11종을 포함한 13종의 비철금속과 반도체 황산을 생산할 예정이다.

맥워터 부지사는 “최윤범 회장 등 경영진과 지속적인 미팅을 진행하며 원활한 소통 능력이 고려아연의 강점이라고 느꼈다”며 “서로 필요한 것이 무엇인지 이해하고, 방향성을 맞춰 나가고 있다”고 밝혔다. 또한, “대규모 제련소 프로젝트는 인프라가 핵심”이라며 “테네시주는 로컬 전력 공급업체(TVA)를 통해 저비용 전력 공급을 보장할 것”이라고 말했다.

이어 “외국인 투자 경험이 많은 지역인 만큼 한국 파견 인력의 정착을 위한 교육·주거 지원도 충분하다”며 “대학 및 교육기관과 협력해 현지 인력 양성 프로그램도 마련돼 있다”고 덧붙였다. 특히, 미국 연방정부는 이달 프로젝트 크루서블을 대형 인프라·자원 인허가 패스트트랙 제도인 ‘FAST-4’ 적용 대상으로 지정하며 인허가 심사 일정을 대폭 단축시킬 수 있도록 지원하고 있다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 “미국 연방정부가 처음으로 국내 기업이 진행하는 프로젝트를 패스트트랙에 지정했다”며 “이는 핵심 광물 및 소재에 대한 미국의 갈망이 크다는 것을 방증하고 있으며 이번 프로젝트가 자원안보, 기술안보, 광물안보에 기여할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

맥워터 부지사는 이날 방문 목적 중 하나로 친환경 제련 기술 확인을 꼽았다. 그는 “테네시 지역사회에서도 환경과 안전 문제에 대한 우려가 있는 것이 사실”이라며 “이번 방문을 통해 고려아연이 어떻게 직원 안전과 환경 문제, 폐기물 최소화를 관리하는지 직접 확인하고 배우고자 한다”고 밝혔다.

맥워터 부지사는 “미국의 핵심 광물 공급망을 강화하고 국가 안보를 공고히 하는 데 이바지할 것”이라고 강조했다. 권제인 기자