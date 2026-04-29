[헤럴드경제=민성기 기자] 안재현이 전 아내인 구혜선과 결혼식을 별도로 올리지 않았다고 고백했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 ‘선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 뮤지, 허경환, 안재현은 강소라와 함께 손병호 게임을 진행했다. 연애라는 주제가 나오자 미혼인 허경환은 “결혼식 안 한 사람 접어”라며 자신의 손가락을 접었다. 그러나 돌연 ‘돌싱’ 안재현도 손가락을 접어 모두를 놀라게 했다.

안재현은 손가락을 굽히며 “결혼식은 따로 올리지 않았다”고 말했다.

이어 안재현은 “나 안 했어”라고 덧붙였고, 당황한 허경환은 “그랬구나. 미안하다, 진짜”라고 사과했다.

제작진도 ‘뭐라고 자막을 달아야 할 지 모르겠구나’라고 해 웃음을 자아냈다.

안재현과 구혜선은 2016년 결혼했으나, 2020년 7월 이혼 조정을 통해 법적으로 남남이 됐다. 두 사람은 결혼 당시 결혼식을 생략하고 예식 비용을 소아병동에 기부해 화제를 모았다.

해당 장면이 공개된 이후 일부 네티즌들은 “이혼 이야기를 언제까지 끌고 나오냐”, “당사자가 불쾌하다고 했으면 이제는 멈춰야 한다”는 반응을 보이며 피로감을 드러내기도 했다.

구혜선은 과거 SNS를 통해 “같은 업계에서 종사하는 당사자인 본인을 유추할 수 있는 지속적이고 간접적인 언급은 비겁한 일”이라며 전 배우자의 발언을 비판했다.