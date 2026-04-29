951가구 대단지…5월 6일 특별공급

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 대전 서구 관저동 일대에 조성되는 ‘더샵 관저아르테’의 견본주택을 5월 1일 개관하고 분양한다.

29일 포스코이앤씨에 따르면 ‘더샵 관저아르테’는 관저지구 내 세 번째로 공급되는 더샵 아파트다.

단지는 대전광역시 서구 관저동 1988번지 일원에 지하 3층~지상 최고 25층, 9개 동, 총 951가구 규모로 들어선다. 전용면적별 구성은 ▷59㎡ 143가구 ▷84㎡ 450가구 ▷104㎡ 287가구 ▷119㎡ 71가구로, 중소형부터 중대형까지 고르게 구성됐다.

청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 5월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자는 14일 발표되며, 정당계약은 28일부터 30일까지 3일간 이뤄질 예정이다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상과 지역·면적별 예치금액 요건을 충족한 만 19세 이상이면 가능하며, 세대주·세대원 구분 없이 신청할 수 있다. 유주택자도 청약이 가능하고, 재당첨 제한이 없어 기존 당첨 이력이 있는 수요자도 참여할 수 있다.

청약 자격은 입주자모집공고일 기준 대전, 세종, 충남 거주자에게 주어지며, 경쟁이 발생할 경우 대전 1년 이상 거주자가 우선 공급 대상이 된다. 해당 단지는 비규제지역 민영주택으로 전매 제한은 6개월이며, 거주의무기간은 없다.

단지 외관에는 포스코 프리미엄 강재 ‘포스맥(PosMAC)’을 적용한 특화 측벽과 커튼월룩 디자인을 도입해 입면의 완성도와 상징성을 높였다. 동 간 간격을 넉넉히 확보하고 조경을 고려한 배치 설계를 통해, 대단지에 걸맞은 쾌적한 주거 환경을 구현했다.

세대 내부는 4베이(Bay) 판상형 중심 설계(약 90%)를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 일부 타입에는 3면 개방형 구조를 도입했다. 알파룸과 팬트리를 비롯해 수납과 공간 활용도를 높이는 설계를 통해 실생활 편의성을 강화했다.

‘더샵 관저아르테’는 관저더샵과 관저더샵2차에 이어 관저지구 내 세 번째로 공급되는 더샵 브랜드 단지로, 관저 더샵 브랜드타운을 완성하는 핵심 단지다. 병·의원과 학원, 상업시설이 이미 갖춰진 관저지구 중심 입지에 들어서며 근린공원과 체육공원 등 녹지 공간도 풍부하다. 대전 도시철도 2호선 트램 진잠네거리역(예정)을 도보로 이용할 수 있고 서대전IC와 도안대로를 통해 대전 전역으로의 이동도 수월하다. 인근에는 초·중·고교와 제3시립도서관(계획)이 예정돼 있다.

포스코이앤씨 분양 관계자는 “관저지구는 이미 생활 인프라가 완성된 지역으로, 신규 주거 공급에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있다”며 “더샵 관저아르테는 관저 더샵 브랜드타운을 완성하는 단지로, 지역을 대표하는 주거 단지가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

‘더샵 관저아르테’ 견본주택은 대전 서구 관저동에 마련되며 입주는 2029년 6월 예정이다.