[헤럴드경제=최원혁 기자] 처음 출근한 직원이 반려견을 떠나보낸 후 결국 일을 그만두기로 했다는 사연이 눈길을 끌었다.

28일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘강아지가 죽어서 퇴사하는 거 이해되세요?“라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “처음 출근한 직원이 퇴근 직전 휴대전화로 홈캠을 보더니 놀라며 울먹이더라. ‘왜 그러냐’하고 같이 보니 강아지가 옆으로 누워 발작해 입에 거품을 물고 있어서 10분 일찍 퇴근시켰다”고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 직원 B씨는 가족 모두 세상을 떠났고 반려견과 단둘이 살고 있었다. 이날 밤 B씨는 울면서 전화해 “강아지 마지막만 지켜주면 안 되냐”고 물었고 A씨는 “그렇게 하라”고 했다.

이후 A씨가 다시 전화했을 때 B씨는 “병원에서 치료도 안 된다. 지금 하는 건 연명일 뿐”이라며 목 놓아 울었다고 한다. 이에 A씨는 일주일 정도 시간을 주고 “출근하지 말고 강아지부터 챙기라”고 말했다.

닷새 후 B씨로부터 “반려견은 세상을 떠났고 감사했다”는 연락을 받은 사실도 전했다.

이때까지만 해도 B씨는 “너무 슬프지만 뭐라도 해야 마음이 회복될 것 같다”면서 A씨에게 출근하겠다고 말한 것으로 전해졌다.

그런데 다시 출근하기로 한 당일 B씨는 “소중한 강아지를 보내고 지금 심리 상태로는 근무가 어렵다. 너무 죄송하다”며 퇴사를 통보했다고.

A씨는 “(반려견을 떠나보내면) 실제로 일하기 힘들 정도냐? 저희는 고객 응대가 많은 매장이긴 하다”며 “(B씨가) 첫날부터 똑부러지고 메모도 하며 붙임성 있고 좋았는데 (함께 일하지 못하게 돼) 아쉽다”고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “겪어보지 않으면 모른다”, “가족도 없고 반려견이 세상의 전부였을 텐데 상실감이 엄청날 거다”, “안타깝기는 하지만 공과 사는 구분해야 한다”, “부모상도 휴가가 보통 5일이지 않나”, “이해 불가다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 반려동물을 잃은 뒤 겪는 상실감과 애도 반응을 ‘펫로스(pet loss) 증후군’이라 한다. 단순 슬픔을 넘어 우울감, 죄책감, 신체 증상 등으로 이어질 수 있다. 반려동물의 죽음을 받아들이면서 충분히 아파하고 그리워하는 애도 기간을 가지는 것도 도움이 된다. 2~3개월 이상 증상이 지속될 경우 전문가와 상담하는 것이 좋다.