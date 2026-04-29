금융위, 핀테크 지원체계 재편 AI인프라·보안·인력양성 신설 지역 주력산업 연계 모델 발굴

금융당국이 인공지능(AI)·데이터, 지역, 청년 창업 등 핵심 분야에 집중하는 방향으로 핀테크 지원체계를 전면 개편한다. GPU(그래픽처리장치) 기반 AI 인프라와 보안·인력 양성 프로그램도 신설하고 금융회사·지방자치단체·창업기관이 참여하는 권역별 민관 협의체를 구축해 협력 생태계를 조성하겠다는 구상이다.

금융위원회는 29일 오전 서울 마포 프론트원에서 이억원(사진) 금융위원장 주재로 한 ‘핀테크, 연결의 장’ 행사에서 이 같은 내용을 골자로 한 핀테크 지원제도를 개편하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 “핀테크 산업의 성장은 혁신 기술과 창의적 인재, 금융회사와 투자기관 간의 협력과 투자가 선순환을 이루는 생태계 속에서 가능하다”며 “금융 AX(AI 전환)는 더 이상 미룰 수 없는 과제이며 그 중심에는 핀테크가 있어야 한다”고 말했다. 이어 “디지털자산과 금융의 결합 등 새로운 환경 변화에도 적극 대응하겠다”면서 ▷스테이블코인 등 관련 제도 정비 ▷금융 데이터 활용 규제 개선 등도 단계적으로 추진하겠다고 밝혔다.

우선 유망 핀테크 기업 지원대상 선정 방식부터 개편한다. 지역·청년 창업과 AX를 핵심 육성 분야로 선정하고, 선정 기준을 구체화해 기존의 획일적 지원에서 벗어나겠다는 구상이다. 이에 따라 전략 분야 기업에는 가점과 예산을 우선 배분하고, 우수 성과 기업에는 추가 지원을 제공하는 등 인센티브 체계도 강화할 계획이다.

실질적인 성장 지원도 확대된다. 금융위는 GPU 등 AI 인프라 지원과 보안·인력 양성 프로그램을 신설해 기술 기반을 강화하고, 해외 진출 지원도 기존 일회성 네트워킹에서 벗어나 현지 기업과의 협업 및 규제 대응 컨설팅 중심으로 개편한다.

핀테크 생태계 전반의 협력 구조도 구축한다. 금융회사, 지자체, 창업 지원기관 등이 참여하는 권역별 민관 협의체를 구성해 지역 주력산업과 연계한 핀테크 모델을 발굴한다. 특히 금융위, 금융회사, 정책금융기관, 지자체 등에 분산된 지원 정보를 하나로 통합하는 ‘단일 창구’도 마련해 규제·자금·기술 지원 정보를 한 번에 제공하는 원스톱 지원 체계를 구축할 방침이다.

금융위 관계자는 “영국의 ‘이노베이션 허브’와 싱가포르의 ‘핀테크 패스트트랙’ 사례처럼 단일 창구 기반의 통합 지원 체계가 글로벌 핀테크 유니콘 배출의 핵심 인프라로 작동하고 있는 점을 참고해 제도 개편을 추진할 것”이라고 했다. 유혜림 기자