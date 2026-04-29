벤처기업협회와 MOU 체결

한국금융지주 자회사 한국투자증권이 한국벤처기업협회와 손잡고 우수 벤처기업 발굴 및 육성에 나선다.

29일 금융투자업계에 따르면, 한국투자증권은 28일 벤처기업협회와 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 우수 벤처기업 발굴·육성을 위한 업무협약(MOU·)을 체결했다.

협약식에는 김성환(왼쪽) 한국투자증권 사장과 김광옥 IB그룹장, 방한철 IB1본부장, 송병준(오른쪽) 벤처기업협회장과 이재남 기업지원부문장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다. 양측은 이번 협약을 기점으로 유망 벤처기업을 조기에 발굴해 육성하고, 성공적인 코스닥 상장을 지원하는 등 벤처 기업의 성장과 자본시장 활성화를 위해 협력하기로 했다.

한국투자증권은 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 벤처기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 기업공개(IPO) 컨설팅과 상장 전략 로드맵을 제공할 예정이다. 또, 벤처기업협회 회원사들을 대상으로 교육, 포럼, 세미나 등 다양한 프로그램을 운영하며 경영 전반에 걸친 조력자 역할을 수행한다.

업계 최고 수준의 기업금융(IB) 역량과 자본력을 바탕으로 각 기업의 성장 단계와 상황에 맞는 모험자본을 적기에 공급하며 실질적인 성장을 이끌어낸다는 방침이다. 정윤희 기자