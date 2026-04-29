[헤럴드경제=박연수 기자] LF가 전개하는 슈즈 브랜드 킨(KEEN)이 베이비 라이프스타일 브랜드 얼스(EARTH THE ARCHIVE)가 협업한 키즈 컬렉션을 선보인다고 29일 밝혔다.

두 브랜드는 킨의 대표 샌들 ‘뉴포트 H2’로 협업을 진행했다. 핑크와 카키 두 가지 색으로 구성했다. 자연스러운 톤의 키즈 패션을 선호하는 부모들의 취향을 반영했다.

뉴포트 H2는 넉넉한 앞코 설계와 충격 흡수 인솔로 발바닥 아치를 지지해 장시간 착용에도 편안함을 제공한다. 얼스의 상징인 ‘EARTH’ 로고 태그는 슈레이스에 탈부착 가능한 고무 참 형태로 제작해 브랜드 정체성을 살렸다.

공개 직후부터 높은 관심을 모았다. 지난 16일부터 4일간 29CM에서 래플 형식으로 선공개한 결과 약 4만5000명이 참여했다. 29CM 리미티드 오더 기준 역대 최대 응모 수도 기록했다.

컬렉션은 킨 공식 온라인 스토어에서 판매한다. 오프라인에서는 롯데백화점 본점 지하 1층 라움에디션에서 단독 판매한다.