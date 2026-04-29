5월 감사의 달 맞아 동행축제 연계 프로모션 진행 노동절·어린이날·효도 건강식품 행사 등 마련 5월 8일 하루 스페셜 원데이 이벤트도 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원이 운영하는 행복한백화점은 5월 감사의 달을 맞아 중소기업 제품 판매 활성화를 위한 다양한 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

서울 목동에 위치한 행복한백화점은 중소기업 제품 전용 백화점이다. 판로 확대에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 1999년 처음 문을 열었으며, 중소기업 제품과 소비자를 연결하는 유통 창구 역할을 해왔다.

행복한백화점은 5월 1~2주차에 동행축제와 연계한 할인 행사를 진행한다. 5월 첫째 주에는 노동절 이벤트, 패밀리위크 감사제, 어린이날 이벤트, 효도 건강식품 프로모션 등이 열린다.

5월 둘째 주에는 코스메틱페어와 스페셜 원데이 이벤트가 마련된다. 스페셜 원데이는 5월 8일 하루 동안 진행된다.

동행축제가 종료된 5월 3~5주차에도 제품군별 할인 이벤트를 이어갈 예정이다.

이태식 한유원 대표는 “행복한백화점은 우수 중소기업 제품을 알리기 위해 매월 다양한 프로모션을 전개하고 있다”며 “오는 감사의 달 5월을 맞아 진행되는 다양한 프로모션에도 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.