[헤럴드경제=장윤우 기자] 삼성가(家)의 재산이 1년 만에 두 배 이상 불어나 아시아 3위 부호 가문에 올랐다.

29일 미국 매체 블룸버그 통신에 따르면 ‘블룸버그 억만장자 지수’(BBI) 기준 올해 3월 삼성가의 재산은 455억달러(약 67조원)로 집계됐다. 1년 전 201억달러(약 29조6000억원)에서 배 이상 늘었다.

아시아 부호 순위에서는 지난해 10위에서 3위로 뛰어올랐다. 1·2위는 인도 릴라이언스 그룹을 이끄는 암바니 가문과 홍콩 부동산 재벌 순훙카이(SHKP)의 궈씨 가문이 차지했다.

블룸버그는 삼성가가 2020년 이건희 선대회장 별세 이후 막대한 상속세와 이재용 회장의 수감이라는 두 가지 위기에 직면했다고 짚었다. 5년이 흐른 지금은 AI 붐에 힘입은 반도체 가치 상승 덕분에 삼성가의 지배력이 오히려 공고해졌다고 평가했다.

삼성의 경제적 영향력도 확대됐다. 삼성전자 등 주요 계열사 7곳의 합산 매출은 지난해 기준 한국 GDP의 19.3%에 달했다. 10년 전 15.1%에서 늘어난 수치다.

코스피 시가총액의 약 4분의 1을 차지하는 삼성전자 주가는 지난해 126% 급등해 20여 년 만에 최고 성과를 기록했다.

다만 블룸버그는 “삼성가의 재산 회복은 한국 증시 랠리에 존재하는 보다 큰 괴리를 드러낸다”고 했다. 이재명 대통령이 ‘코리아 디스카운트’ 해소와 재벌 투명성 강화를 선거 공약으로 내세웠고, 소액주주 권리 강화 개혁에 대한 기대감이 지난 1년간 한국 증시가 세계 최고 성과를 거두는 데 일조했다고 설명했다. 비평가들은 글로벌 경쟁자들과의 격차를 좁히려면 더 근본적인 변화가 필요하다고 지적한다고 덧붙였다.

한편, 모건스탠리 애널리스트들은 지난달 17일 보고서에서 밸류업 측면에서 삼성이 다른 국내 대그룹들에 비해 “뒤처져 있다”고 평가했다.