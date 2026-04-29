‘하이막스 테라조’, 레드닷 제품 디자인 부문 본상 재활용 원료 최대 25% 적용…SCS 재활용 원료 인증도 획득 세계 3대 디자인 어워드 누적 62건 수상

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스는 아크릴계 인조대리석 ‘하이막스 테라조’가 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’ 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 29일 밝혔다.

‘하이막스 테라조’는 시멘트에 잘게 깬 대리석이나 자갈 조각 등을 섞어 입자감을 표현하는 이탈리아 전통 방식의 테라조 무늬를 현대적으로 재해석한 제품이다. 세련된 패턴과 생동감 있는 디자인을 구현한 점이 좋은 평가를 받았다.

친환경성도 수상 배경으로 꼽혔다. 이 제품은 인조대리석 생산 또는 가공 과정에서 발생하는 자투리 자재를 분쇄·가공해 다시 원료로 사용한다. 재활용 원료 함량 비중은 최대 25%다.

‘하이막스 테라조’는 미국 지속가능성 국제인증기구 SCS의 ‘SCS 재활용 원료 인증’도 획득했다. SCS 재활용 원료 인증은 제품의 지속가능성과 품질을 시험해 부여하는 인증 제도다.

LX하우시스는 이번 수상으로 세계 3대 디자인 어워드에서 총 62건의 수상작을 배출하게 됐다. 현재까지 레드닷 디자인 어워드 15건, iF 디자인 어워드 38건, IDEA 디자인 어워드 9건을 수상했다.

LX하우시스 관계자는 “이번 수상은 제품의 심미성, 기능성뿐만 아니라 자연순환까지 고려하는 LX하우시스만의 디자인 철학이 글로벌 시장에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객 라이프 스타일을 반영한 독창적인 디자인은 물론 지속가능성까지 확보한 인테리어 제품을 계속 선보여 나가겠다”고 말했다.