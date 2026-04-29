체험형 콘텐츠 ‘에버키즈클럽’ 5월 한달간 진행 사파리월드 리뉴얼 통해 몰입감 강화 에버랜드 이용시 1시부터 캐리비안베이 무료 입장

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 다음달 1일부터 5일까지 어린이날 연휴를 맞아 온가족이 함께 즐기기 좋은 콘텐츠를 선보인다고 29일 밝혔다.

어린이를 위한 체험형 콘텐츠인 에버 키즈 클럽을 비롯 새롭게 리뉴얼한 사파리월드, 따뜻하게 물놀이를 즐길 수 있는 캐리비안 베이 등 다양한 즐길거리를 준비했다.

에버랜드는 가족을 위한 콘텐츠로 가족 코스를 추천했다. 매월 새롭게 펼쳐지는 월간 큐레이션 프로젝트의 5월 테마인 에버 키즈 클럽은 판다월드, 하늘정원길 등 에버랜드 곳곳에서 진행되는 어린이 대상 체험 프로그램과 주변 카페에서의 휴식을 결합한 특별 이벤트다.

포시즌스가든에서 펼쳐지는 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’은 수천 발의 불꽃과 대형 오브제 드론, 3D 입체 영상, 레이저 맵핑, 역동적인 사운드가 어우러진 멀티미디어쇼다.

조부모부터 손자녀까지 3대가 모두 방문할 경우 특별 우대가로 에버랜드를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 사파리월드 우선 탑승 등 풍성한 혜택을 제공하는 가족 프로모션도 마련했다.

새롭게 리뉴얼 오픈한 사파리월드에서는 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수를 몰입감 있게 관찰할 수 있다. 특히 포식자의 숲, 사바나 초원, 북방의 숲 등 실제 서식지를 테마로 한 사파리 환경이 조성돼 맹수들이 보다 자연스럽고 역동적인 모습을 보여주고 있어 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

사파리월드 탐험 차량도 EV버스로 바뀌어 진동과 소음이 줄고 더욱 쾌적하고 조용해진 환경에서 동물과의 만남에 집중할 수 있다.

연휴 기간 캐리비안 베이에서는 날씨와 상관없이 즐길 수 있는 실내 아쿠아틱 센터는 물론 유수풀과 야외 파도풀까지 다양한 물놀이 시설을 경험할 수 있다.

어린이날 연휴가 시작되는 1일부터는 캐리비안 베이 대표 어트랙션인 메가스톰이 추가 오픈한다. 메가스톰은 자기부상 워터코스터와 토네이도를 결합한 워터 어트랙션으로 급하강, 급상승, 상하좌우 회전, 무중력 체험까지 복합적인 스릴을 선사한다.

다음달 28일까지 에버 투 캐비 특별 이벤트도 진행되고 있어 에버랜드를 이용한 고객이라면 오후 1시부터 캐리비안 베이를 무료로 입장할 수 있다.