‘2026 로드 앤 메모리 바이 렉서스’ 5월 15일부터 17일까지 경주서 진행 첫 번째 여정 ‘봄: 어메이징 하모니’ 개최 LM, LX 등 전동화 라인업 시승 기회 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 렉서스코리아가 럭셔리 라이프스타일 큐레이션 프로그램 ‘로드 앤 메모리 바이 렉서스’의 2026년 첫 번째 여정 ‘봄: 어메이징 하모니’ 참가자 모집을 시작한다고 29일 밝혔다.

‘로드 앤 메모리 바이 렉서스’는 각 계절에 따라 오감을 일깨우는 라이프스타일을 제공하고자 기획된 고객 경험 큐레이션 프로그램이다. 지난 2024년 첫선을 보인 이후, 전통·미식·예술·골프 등 다양한 테마를 통해 고객이 렉서스의 장인정신과 브랜드 철학을 직접 체험할 수 있는 프로그램으로 운영되고 있다.

올해 첫 번째 프로그램인 ‘봄: 어메이징 하모니’는 오는 5월 15일부터 17일까지 경상북도 경주에서 2박 3일간 진행된다. ‘전통의 숨결 속에서 숨겨진 가치를 찾아가는 시간’을 주제로 기획된 이번 여정은 ▷국립경주박물관 프라이빗 도슨트 투어 ▷경주 법주 인사이트 강연 및 교동법주 페어링 체험 ▷경주 공방 체험 등으로 구성돼 한국 전통문화와 장인정신을 경험할 수 있도록 했다.

아울러 플래그십 MPV ‘LM 500h’와 SUV ‘LX 700h’를 비롯해 플러그인 하이브리드 모델 NX 450h+, RX 450h+ 등 렉서스를 대표하는 전동화 라인업 시승 기회가 제공된다. 참가자들은 경주의 풍경속에서 렉서스 고유의 주행 감각인 ‘렉서스 드라이빙 시그니처’를 경험할 수 있다.

이번 프로그램은 유료로 운영되며, 렉서스 고객 전용 앱 ‘렉서스 라운지’를 통해 총 9팀(2인 동반 7팀, 4인 동반 2팀)을 선착순으로 모집한다.

렉서스코리아는 이번 봄 시즌을 시작으로 여름·가을·겨울까지 계절별 테마를 반영한 프리미엄 여정을 지속 운영할 계획이다.

강대환 렉서스코리아 부사장은 “이번 프로그램은 전통과 현대, 아웃도어와 럭셔리를 자연스럽게 연결해 렉서스의 정제된 감성과 섬세한 완성도를 경험할 수 있는 여정으로 준비했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 새로운 영감을 더하는 다양한 라이프스타일 프로그램을 통해 렉서스만의 차별화된 가치를 지속적으로 전달하겠다”고 말했다.