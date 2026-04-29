[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜크리스에프앤씨(대표 우진석)의 유니크 스타일리시 골프웨어 파리게이츠가 본격적인 여름 시즌을 맞아 글로벌 일러스트레이터 움베르토 크루즈(Humberto Cruz)와 협업한 ‘아이스크림 컬러’ 스페셜 컬렉션을 출시했다고 29일 밝혔다.

제품군은 필드와 일상을 넘나드는 라이프스타일 웨어로 구성됐다. 퍼프 캡소매 민소매, 냉감 하이넥 티셔츠, 플리츠 스커트를 비롯해 버킷햇, 스카프, 골프화 등 총 23종이다. 컬렉션 출시를 기념해 4월 30일부터 5월 26일까지 강남구 소재 ‘크리스 도산’에서 팝업스토어를 운영한다.

특히 스타 골퍼들을 직접 만날 수 있는 자리도 마련된다. 5월 4일에는 파리게이츠 소속 박현경, 이예원, 이세영, 송지아 프로와 세인트앤드류스 소속 배소현, 최정원 프로의 사인회가 진행된다. 이어 19일에는 마스터바니에디션 소속 성유진, 유현조, 최예지, 이우성 프로가 매장을 찾을 예정이다.

파리게이츠 관계자는 “이번 콜라보레이션은 골프를 즐기는 고객들에게 위트와 즐거움을 전달하기 위해 기획됐다”며 “자사 주요 브랜드를 한눈에 경험할 수 있는 도산 팝업 매장에서 다양한 이벤트와 컬렉션을 즐기길 바란다”고 전했다.