골프존파크, 5월 가정의 달 이벤트 진행

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표이사 박강수)이 오는 5월 가정의 달을 맞아 4월 29일부터 5월 26일까지 총 4주간 골프존파크 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

이벤트 코스 후반 9개 홀에서 골프존 회원 등급별로 미션을 수행하면 골프존파크 이용권과 레고, 처갓집 치킨, 배스킨라빈스, 메가커피 상품권을 랜덤으로 제공한다. 미션은 참새 등급의 경우 2홀 연속 파, 까치와 학 등급 3홀 연속 파, 매 등급 2홀 연속 버디, 독수리 등급 3홀 연속 버디다. 이벤트 코스는 서원힐스CC, 안동레이크 GC, 테디밸리CC 등 총 20개 코스다.

또한 5월 1일부터 5일까지 5회 이상 라운드를 하는 회원에게 골프존파크 이용권을 지급한다. 이용권은 골프존 앱 스크린골프 메뉴의 스탬프 이벤트에서 나의 성공 현황을 통해 확인 가능하다.

이번 이벤트는 골프존 회원 로그인 후 투비전NX, 투비전이 설치된 전국 골프존파크에서 스트로크, 네트워크플레이 모드로 참여할 수 있다.

골프존 GS사업기획팀 최수영 팀장은 “골프존파크가 매년 가정의 달에 진행하는 스크린골프 이벤트를 통해 올해도 골프존파크에서 즐거운 연휴를 보내시길 바란다”라고 밝혔다.