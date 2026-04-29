금융·산업·디지털자산 협력 MOU체결

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹은 포스코인터내셔널, 두나무와 금융·산업·디지털자산 융합을 통한 글로벌 금융 생태계 구축을 목표로 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 하나금융의 외환 네트워크, 포스코인터내셔널의 글로벌 공급망, 두나무의 블록체인 기술을 결합해 블록체인 기반 실시간 해외송금 서비스를 개발하고, 실제 자금 이동 환경에서 상용화 가능성을 검증하기 위해 추진됐다.

서울 명동 하나금융그룹 본사에서 열린 협약식에는 이은형 하나금융 부회장, 이계인 포스코인터내셔널 사장, 오경석 두나무 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

3사는 단순 기술 협력을 넘어 금융·디지털자산·실물 산업이 결합된 신규 비즈니스 모델을 공동 발굴하고 글로벌 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 주요 협력 분야는 ▷블록체인 기반 해외송금 서비스 구축 ▷글로벌 자금관리 및 지급결제 인프라 고도화 ▷디지털 금융사업 기회 발굴 등이다.

하나금융은 글로벌 네트워크를 기반으로 송금 속도와 비용을 개선한 블록체인 기반 상품 개발을 추진하고, 법인 고객 대상 투명한 금융 서비스를 확대할 방침이다. 포스코인터내셔널은 무역 결제 등 실수요 기반 테스트베드를 제공하며 B2B 결제 디지털화를 주도한다. 두나무는 레이어2 ‘기와체인’을 활용해 대량 거래 처리와 프라이버시 기능을 갖춘 블록체인 인프라를 지원한다.

앞서 하나금융과 두나무는 지난 2월 블록체인 기반 외화송금 기술검증(PoC)을 완료한 바 있다. 기존 SWIFT 방식의 송금 메시지를 블록체인 네트워크로 대체하는 방식으로, 실제 적용 가능성을 확인했다는 설명이다.

이를 바탕으로 3사는 향후 디지털자산 기반 공동 프로젝트 발굴과 추가 기술검증, 글로벌 시장 확대까지 단계적으로 협력을 이어갈 계획이다. 이은형 하나금융 부회장은 “디지털자산과 산업, 금융이 결합하는 전환점이 될 것”이라며 “상용화를 통해 산업 생태계 전반에 새로운 가치를 제공하겠다”고 말했다.

이계인 사장은 “중장기적 파트너십을 기반으로 디지털 금융 생태계 내 역할을 확대하겠다”고 밝혔고, 오경석 대표는 “블록체인 기술로 효율적이고 투명한 온체인 금융 환경을 구현하겠다”고 했다.