[김사랑 유튜브 채널]
[김사랑 유튜브 채널]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김사랑이 자신만의 다이어트 식단을 공개했다.

28일 김사랑의 유튜브 채널에 ‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김사랑은 ‘몸무게 재는 장면을 보고 싶다’는 댓글을 읽고 다이어트를 결심했다.

김사랑은 “죽어도 안 빠지는 살이 있다”며 “어떻게 빼면 되는지는 알고 있지만 마음이 자꾸 흔들려 못 빼고 있었다”고 고백했다.

그러면서 김사랑은 “2kg 정도 이번 기회에 싹 빼볼까”라며 감량 목표를 밝혔다. 제작진 제안으로 3kg 감량을 원하는 PD와 다이어트 동료가 되기도 했다.

[김사랑 유튜브 채널]
[김사랑 유튜브 채널]

김사랑은 자신만의 식단도 공개했다. 그는 “아침에는 요거트와 버섯밥을 먹는다”며 “오후 5시 전에 뭐든지 조금 먹으면 일주일에 1kg씩 빠진다”고 설명했다.

그러면서 “오후 5시 이후에는 아예 안 먹는다”며 “한 달이나 두 달 동안 유지하면 그다음에는 좀 먹어도 안 찐다”고 덧붙였다.

한편 김사랑은 지난 2000년 미스코리아 진으로 데뷔했으며 이후 드라마 ‘시크릿 가든’, ‘사랑하는 은동아’, ‘복수해라’ 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.


choigo@heraldcorp.com