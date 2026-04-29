[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김사랑이 자신만의 다이어트 식단을 공개했다.

28일 김사랑의 유튜브 채널에 ‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김사랑은 ‘몸무게 재는 장면을 보고 싶다’는 댓글을 읽고 다이어트를 결심했다.

김사랑은 “죽어도 안 빠지는 살이 있다”며 “어떻게 빼면 되는지는 알고 있지만 마음이 자꾸 흔들려 못 빼고 있었다”고 고백했다.

그러면서 김사랑은 “2kg 정도 이번 기회에 싹 빼볼까”라며 감량 목표를 밝혔다. 제작진 제안으로 3kg 감량을 원하는 PD와 다이어트 동료가 되기도 했다.

김사랑은 자신만의 식단도 공개했다. 그는 “아침에는 요거트와 버섯밥을 먹는다”며 “오후 5시 전에 뭐든지 조금 먹으면 일주일에 1kg씩 빠진다”고 설명했다.

그러면서 “오후 5시 이후에는 아예 안 먹는다”며 “한 달이나 두 달 동안 유지하면 그다음에는 좀 먹어도 안 찐다”고 덧붙였다.

한편 김사랑은 지난 2000년 미스코리아 진으로 데뷔했으며 이후 드라마 ‘시크릿 가든’, ‘사랑하는 은동아’, ‘복수해라’ 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.