과학기술정보통신부 의료기술사업 선정 국비 126.7억, 도비 16.3억, 춘천 38억 당뇨병성 신장질환 조기진단·치료제 집중

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 중앙정부의 강력한 지원속에 의료과학기술 연구에서 사업화까지 전주기에 걸친 인프라를 구축하고 있다. 산업통상부, 과학기술정보통신부가 잇따라 이 분야 최적지로 강원도를 낙점했다.

강원도는 29일 과기부가 주관한 ‘2026년도 바이오의료기술 개발사업’의 신규 공모사업에 선정됐다고 밝혔다. 이에 따라 강원도와 춘천시를 중심으로 한 7개 민·관·산·학·연이 5년 간(2026~2030) ‘인공지능(AI) 기반 당뇨병성 신장질환 바이오마커 발굴 및 항체 치료제 개발’을 벌인다.

이번 사업에 착수하는데에는 중앙정부의 전폭적인 지원이 있었다. 총사업비 181억원 중 중앙정부 126.7억원, 강원도 16.3억원, 춘천시가 38억을 투입한다. 중앙-지방 매칭버짓 비중에서 중앙정부 비율이 앞도적으로 높은 국책사업 급으로 평가된다.

참가기관도 강원도를 중심으로 하되, 초광역 전국적이다. 강원도 출연연구기관인 스크립스코리아항체연구원이 주관기관을 맡고, 강원대를 비롯해 한국전자통신연구원, 세종대, 인제대, 백병원, 숙명여대 등 총 7개 기관이 컨소시엄을 구성해 공동 추진한다.

강원 바이오 특화단지를 중심으로 도와 춘천시, 7개 혁신 연구기관이 참여하는 초광역 협력 연구개발(R&D) 프로젝트를 통해, 당뇨병성 신장질환 조기진단 기술과 차세대 치료제 개발 역량을 동시에 강화할 것으로 기대된다.

이번 연구개발은 말기신부전 등 만성질환 발병의 주된 원인으로 부상하며, 건강보험재정 등 사회경제적으로 막대한 비용을 증가시키고 있는 당뇨병성 신장질환을 극복하기 위함이다.

인공지능(AI) 활용 오믹스데이터(유전체·전사체·단백체·대사체 등 생명체의 다양한 분자 정보를 대규모로 분석해 질병 원인과 맞춤형 치료법 개발에 활용하는 바이오 빅데이터) 분석플랫폼 구축 및 신규 바이오마커(단백질, DNA 등을 이용해 몸안의 변화를 알아낼 수 있는 생물학적 지표) 발굴로 신속·정확한 조기진단을 가능하게 하는 다중진단 기술을 개발한다.

이와함께, 신규 바이오마커를 활용한 진단제 개발 및 치료 후보물질 도출로, 기존 당뇨·혈압·염증 중심 표준 약물요법에서 부작용·독성이 적은 당뇨병성 신장질환 전용 항체치료제 개발을 하게 된다.

앞서 강원도는 지난 22일 산업통상부의 ‘2026년 특화단지 연대협력 지원사업(국비 85억 원:중소형 CDMO 육성을 위한 항원·항체 소재뱅크 구축 사업)에도 선정돼 바이오의약품 연구개발 및 생산기반 확대의 발판을 마련한 바 있다.

이에 따라 강원특별자치도는 연구개발부터 생산, 사업화까지 이어지는 바이오산업 전주기 통합지원체계 구축에 한층 속도를 낼 전망이다. 또한 춘천을 중심으로 한 국가첨단바이오벨트 연구거점화와 지역 바이오산업 생태계 확장에도 긍정적인 효과가 기대된다.

김광래 경제부지사는 “이번 공모 선정은 강원특별자치도가 기존 생산 중심 바이오산업 구조를 넘어, 인공지능(AI)·신약개발·첨단의료기술이 융합된 국가첨단바이오벨트의 연구거점으로 도약하는 전환점”이 될 것이라고 평가하며, “단순한 국비 확보에 그치지 않고, 고용 창출과 사업화 매출 증대 등 지역사회가 실질적으로 체감할 수 있는 성과 창출로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.