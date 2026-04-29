5.3.~5.24. 매주 일요일 오후 3~7시 고터·세빛 관광특구 피카소 벽화거리서 ‘K-패션&뷰티 코칭스테이션’...단순 상담 넘어 AI 피부 진단 ·두피 케어 ·퍼스널 컬러 진단 등 뷰티 서비스 전문성 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 오는 5월 3일부터 24일까지 매주 일요일 오후 3~7시, 고속터미널역과 반포한강공원을 연결하는 지하 공공보행통로 ‘피카소 벽화거리’에서 ‘K-패션&뷰티 코칭스테이션’을 운영한다.

고터·세빛 관광특구를 찾는 관광객들을 위해 마련된 ‘K-패션&뷰티 코칭스테이션’은 관광·쇼핑 인프라가 밀집된 지역적 특성을 활용해 K-패션과 뷰티를 직접 한자리에서 체험할 수 있어 서초구의 대표 관광 콘텐츠로 주목받고 있다.

특히 올해는 단순 상담을 넘어 AI 정밀 진단부터 전문적인 뷰티 케어까지 아우르며 체험 프로그램의 완성도와 전문성을 한층 높였다.

먼저 첨단 기술을 활용한 스마트 진단 서비스가 눈길을 끈다. AI 기반 스마트 피부 진단을 통해 수분·모공·피지 등 8가지 피부 상태를 정밀 측정, 두피 정밀 분석을 통한 개인별 맞춤형 케어 컨설팅을 제공한다.

또, 지난해 큰 호응을 얻었던 전문가의 ‘퍼스널 컬러 진단’을 통해 개인별 피부톤에 맞는 컬러 제안과 함께 데일리·포인트 메이크업 가이드라인을 현장에서 직접 시연해 실질적인 스타일링 변화를 도울 예정이다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 운영된다. 어린이들이 얼굴 표정 밑그림에 자신만의 뷰티 이미지를 표현하는 ‘컬러링 스테이션’과 함께, 피카소 벽화 및 12점의 조각 작품이 설치된 공공미술 전시 ‘원더 스트리트(Wonder Street)’를 배경으로 한 ‘감성 포토존’이 행사장 곳곳에 조성돼 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

참여 방법은 두 가지 중 하나를 선택하면 된다. 먼저 현장 체험형은 고터·세빛관광안내센터에서 ‘여행토퍼’를 대여해 인증샷 촬영 후 필수 해시태그(#seocho, #고터세빛, #무지개분수)와 함께 SNS에 업로드하면 된다.

이어 사전 홍보형은 행사 포스터를 개인 SNS에 게시하고 3일 이상 유지하면 참여할 수 있다. 특히 사전 홍보 참여자에게는 대기 없이 체험 가능한 ‘패스트트랙(우선 참여)’ 혜택이 제공된다. 사전 홍보 참여는 온·오프라인을 통해 신청할 수 있으며, 현장 접수는 상황에 따라 희망 시간대 이용이 제한될 수 있어 온라인 사전 예약을 권장한다.

행사가 열리는 ‘피카소 벽화거리’는 고속터미널과 반포한강공원을 연결하는 지하 공공보행통로에 위치해 있다. 지하철 3·7·9호선 고속터미널역과 연결된 고투몰 지하상가 G2 게이트에서 반포한강공원 방향으로 이동하면 ‘서울의 24시간’ 벽화와 공공미술 전시 ‘원더 스트리트(Wonder Street)’를 만날 수 있다. 보행로에 설치된 기린, 사슴 등 조각 작품을 따라 이동하면 누구나 쉽게 행사장을 찾을 수 있다.

구 관계자는 “올해는 단순 코칭을 넘어 AI 진단과 전문 케어까지 아우르는 풍성한 프로그램을 준비했다”며 “관광객들이 맞춤형 솔루션으로 K-뷰티의 매력을 즐기길 바라며, 앞으로도 고터·세빛 관광특구를 휴식과 K-컬처가 공존하는 세계적 명소로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.