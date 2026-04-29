B2C 용품 마케팅 강화 및 소비자 접점 확대 5월부터 온·오프라인 한정 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스가 고객 접점을 넓히기 위해 자체 세차용품 브랜드 ‘오로르’와 종합 문구 브랜드 ‘모나미’와의 이색 협업에 나선다.

현대모비스는 5월부터 오로르 인테리어 키트에 모나미 협업 굿즈를 더한 ‘오로르 × 모나미 에디션’을 온·오프라인 채널에서 한정 판매한다고 29일 밝혔다. 이번 협업은 차량 관리 용품을 단순한 소모품이 아닌 친숙한 라이프스타일 아이템으로 재정의하고, 고객 접점을 넓히기 위한 차별화된 마케팅의 일환이다.

오로르는 현대모비스가 선보인 자체 차량 관리 브랜드로 실용적인 구성과 모던한 디자인이 특징이다. 스페인어로 ‘향기·약속 희망’을 뜻하는 브랜드명에는 우수한 상품성으로 차량에 기분 좋은 향기를 입히고, 소비자에게 신뢰할 수 있는 품질을 보장한다는 철학이 담겨 있다.

현대모비스 관계자는 “협업 파트너로 모나미를 선정한 것은 누구에게나 익숙한 ‘국민 브랜드’와의 만남을 통해 오로르의 브랜드 진입 장벽을 낮추고 대중적인 공감대를 형성하기 위한 결정”이라며 “양사는 검정과 흰색을 활용한 간결한 디자인 감성을 공유하며, ‘내 차에 메모가 필요한 순간’이라는 키 메시지를 통해 차량 관리와 일상의 접점을 자연스럽게 연결했다”고 설명했다.

이번 오로르 인테리어 키트는 실내 세정에 유용한 클리너와 전용 타월, 그리고 모나미의 정체성이 담긴 한정판 펜 케이스 및 필기구 세트로 구성됐다. 해당 제품은 현대모비스 공식 온라인 스토에서 구매 가능하며, 5월 한 달 동안 모나미 수원 스타필드점과 성수점에서도 만나볼 수 있다.

현대모비스는 최근 온라인 B2C 채널을 중심으로 용품 마케팅을 강화하고 있다. 온라인을 통한 브랜드 노출과 콘텐츠 홍보를 확대하는 한편, 이를 오프라인 유통 채널로 연결시켜 브랜드 경험을 다각화한다는 전략이다. 이번 협업 역시 온라인 마켓 활성화로 소비자 접근성을 높이고 오프라인 판매를 연계해, 유통 채널 전반에 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대된다.

현대모비스 관계자는 “최근 자동차용품 시장은 기능을 넘어 디자인과 스토리를 결합한 라이프스타일 중심으로 진화하고 있다”며 “앞으로도 다양한 협업과 상품 기획을 선보여 고객들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 말했다.