[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘군은 레바논 남부 칸타라 마을에서 헤즈볼라의 대형 공격용 터널 2곳을 발견해 폭파했다고 28일(현지시간) 밝혔다. 이스라엘은 해당 터널이 이란의 직접적인 지도로 건설됐다고 주장했다.

군에 따르면 이번 작전에는 총 450톤의 폭발물이 동원됐다. 터널은 약 10년에 걸쳐 지하 약 25m 깊이에 구축됐으며, 이란 정권의 자금 지원 아래 헤즈볼라의 ‘갈릴리 점령 계획’의 일환으로 건설된 것으로 파악됐다.

두 터널은 서로 인접해 있으나 연결돼 있지는 않으며, 총 길이는 약 2㎞에 달한다. 이는 이스라엘군이 지금까지 레바논 남부에서 발견한 지하 시설 가운데 가장 긴 규모다.

이스라엘군은 이 시설들이 2024년 전투 당시 라브 알-탈라신과 마이스 알-자발 지역에서 확인된 광범위한 지하 터널망의 일부라고 설명했다.

헤즈볼라가 이 지하 기지에 수백 명의 요원을 집결시킨 뒤 이스라엘 마을을 공격하기 위한 출격 거점으로 활용하려 했던 것으로 이스라엘군은 보고 있다. 그러나 헤즈볼라는 이런 침공을 실행하지는 않았다.

터널 내부에는 요원들의 장기간 체류를 위한 다수의 무기와 생활 장비가 비치돼 있었으며, 한 터널에는 이층 침대 여러 개가 놓인 방 10여 개가 갖춰져 있었다.

또, 터널에는 이스라엘을 겨냥한 로켓 발사대와 이를 지상으로 쏘아 올릴 수 있는 수직 통로도 있었다.

이스라엘군 관계자는 “이 터널들이 이란의 기준에 따라 건설됐으며, 기획과 자금 조달 전 과정에 이란이 직접 개입했다”고 말했다.