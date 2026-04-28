[헤럴드경제=채상우 기자] 분식 프랜차이즈 삼첩분식의 한 매장에서 떡볶이에 바퀴벌레가 발견됐다는 소비자 주장이 제기돼 위생 논란이 일었다.

삼첩분식 측은 해당 매장의 영업을 즉시 중단하고 방역 및 위생 점검을 진행 중이라는 입장을 밝혔다.

이달 24일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에는 “삼첩분식 떡볶이에서 벌레가 나왔는데 떡볶이값만 환불받았다”는 내용의 글이 올라왔다.

공개된 사진에는 배달 용기에 담긴 떡볶이에 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 담겼다.

논란이 확산하자 삼첩분식 측은 26일 공식 SNS를 통해 “저희 매장 이용 과정에서 위생 문제로 고객님께 큰 불쾌감과 실망하게 한 점 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

그러면서 “내용 확인 직후 해당 매장은 즉시 영업을 중단했고, 현재 전문 방역 실시와 함께 매장 전반에 대한 위생 점검 및 원인 확인을 진행하고 있다”고 밝혔다.

삼첩분식은 또 “고객님께 직접 사과드리고 환불 및 추가 보상 관련 안내를 위해 연락드리고 있다”며 “고객님께서 겪으신 불편에 대해 끝까지 책임 있게 대응하겠다”고 전했다.

삼첩분식은 재발 방지를 위해 전체 가맹점을 대상으로 긴급 위생 점검을 실시할 방침이다. 위생 관리 기준 재정비와 함께 정기 점검 및 교육 시스템도 강화하기로 했다.

현재 A씨는 본사 측의 사과와 합의 제안을 받아들이고 SNS에 올린 글을 삭제한 상태다.

A씨는 “초기 대응 과정에서 아쉬운 부분이 있어 글을 올리게 됐다”며 “이후 본사 측과 연락이 닿았고 사과를 받았으며 재발 방지를 약속받았다. 이 일과 관련해 합의가 이뤄진 상태”라고 전했다.