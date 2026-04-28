[헤럴드경제=장윤우 기자] 통역사 겸 방송인 이윤진이 발리 생활을 마무리하고 서울에 새 보금자리를 마련했다.

27일 이윤진은 인스타그램에 “토지허가-중도금-잔금-전입신고를 마치고 드디어 새로운 보금자리의 문을 열어보는 시간”이라며 이사 예정인 서울 집 내부 영상을 공개했다.

영상에는 아들 다을 군이 현관문을 직접 열어주며 거실을 소개하는 모습이 담겼다. 이윤진은 아들과 함께 거실, 욕실, 방 등 집 구석구석을 카메라에 담았다.

딸 소을 양은 촬영 당일 자리를 함께하지 못했다. 이윤진은 “소을이는 서울에 돌아와 처음 맞는 중간고사를 준비하느라 오늘도 늦은 시간까지 스카에서 열공중”이라고 전했다. 아이가 낯선 환경을 불편해할까 걱정했지만 다을 군의 밝은 반응에 안도했다고도 했다.

새출발에 대한 솔직한 심정도 털어놨다. 그는 “한창 공부하는 아이 둘의 엄마, 대한민국 40대 여성으로 인생을 리셋한다는 건 ‘괜찮다 다 잘될 것’이라는 무모함에 가까운 막연한 희망과 만성 불안을 동시에 안고 하루하루를 살아내는 것이 아닐까”라고 적었다. 이어 “어쨌든 또 다시 시작. 지혜롭게 또 따뜻하게 새 공간을 가꾸고 채워보려 한다”며 “소을다을아 우리 또 해보자”라고 글을 맺었다.

이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 2024년 3월 파경 소식을 전한 뒤 2년간 이혼 소송을 진행했고 최근 합의이혼으로 마무리됐다. 이혼 후에는 두 자녀와 함께 인도네시아 발리에서 생활해 왔다. 이범수는 최근 예능 프로그램에 출연하며 방송 활동을 재개했다.