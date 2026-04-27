한국 여성 56%, 가족 여행 선택해 비용보다 시간 아끼는 효율적 소비 비행기 좌석 배정에 기꺼이 지출 숙소 선택 기준은 식사와 공간 관광지는 안전과 가성비가 최우선

[헤럴드경제=김명상 기자] 트립닷컴 그룹이 5월 가정의 달을 앞두고 발표한 ‘패밀리 트래블 인사이트’에 따르면, 전 세계 여성 여행객 사이에서 가족 여행이 가장 선호되는 여행 형태로 나타났다. 특히 한국 여성 여행객의 56%가 가족 여행을 선택해 글로벌 흐름 대비 높은 선호도를 보였다.

가족 여행 시 개별 여행을 선택하는 여행자가 늘어나면서 일정 관리와 운영 부담은 커진 것으로 파악됐다. 어린이를 동반한 여행에서는 비행 시간 및 경유 시간(35%), 식사 선택(33%), 일정 및 여행 속도 조절(31%)에서 스트레스가 집중됐다. 여행 준비 단계에서도 일일 일정 구성 및 짐 준비(38%), 식사 계획(36%), 어린이를 위한 관광지 및 활동 계획(30%) 등 사전 계획에 대한 부담이 크게 작용했다.

이러한 변화는 소비 방식에서도 확인된다. 한국 가족 여행객들은 단순한 비용 절감보다 시간 절약과 이동 편의를 중시하는 ‘효율 중심 소비’ 경향을 보였다. 특히 어린이를 동반한 여성 여행객은 항공기 내 가족 좌석 동시 배정(24%), 관광지 가족 패키지 이용권(22%), 패스트 트랙 티켓(18%) 등 여행 과정의 불편을 줄이는 요소에 추가 비용을 지불할 의향이 높았다.

여행 고려 요소 역시 ‘가족 중심 경험’으로 재편되고 있다. 숙소 선택 시에는 가족 친화적인 식사 제공(36%), 넉넉한 공간(35%), 어린이 활동 등 가족 맞춤형 콘텐츠(33%)가 중요한 기준이었다. 또한 관광지 선택에서는 안전 기준(42%), 가격 대비 가치(36%), 패스트 트랙 이용 가능 여부(27%)가 핵심 요소로 나타났다.

글로벌 시장의 경우 지역별로 선호 방식에 차이가 있었다. 유럽은 올인클루시브 패키지를 선호하는 반면, 일본은 직항 항공편과 가족 좌석 확보 등 항공 이용 편의성을 중시했다. 싱가포르는 유연한 일정 운영과 어린이 중심 액티비티를, 태국은 식사·시설·액티비티 전반에서 가족 친화적 경험을 중요하게 고려하는 등 차별화된 패턴이 확인됐다. 트립닷컴은 이러한 변화에 대응해 가족 여행 특화 서비스를 강화하고 있다고 밝혔다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “전 세계적으로 가족 여행 수요가 증가하며 ‘함께하는 경험’의 가치가 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 여행 전 과정에서의 부담을 줄이고, 보다 편리하고 만족도 높은 가족 여행 경험을 제공하기 위한 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.