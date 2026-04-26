구청 자치행정과, 총무과 등 선거 지원 부서 선거인 명부 작성 등 선거 준비로 분주...홍보부서는 구정 홍보 적극적으로 하기 힘든 시기로 상대적으로 여유 있는 기간 보내 대조적

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거가 한 달여 앞으로 다가오면서 서울 자치구 공무원들의 업무 분위기가 부서별로 뚜렷한 차이를 보이고 있다.

26일 서울 자치구들에 따르면 선거가 임박하면서 자치행정과와 동 주민센터 등 선거 실무 부서는 선거인 명부 작성과 투·개표 준비 등으로 본격적인 비상체제에 들어갔다.

특히 일부 자치구의 경우 구의원 선거구 조정이 이뤄지면서 업무 부담이 한층 커진 상황이다.

한 자치구 동 행정팀장은 “이제 본격적인 선거 일정에 돌입했다고 보면 된다”며 “한 치의 오차도 없도록 준비에 만전을 기하고 있다”고 말했다.

구청장이 선거에 출마할 경우 부구청장이 권한대행을 맡게 되면서 총무과 등 지원 부서 역시 업무가 크게 늘고 있다. 조직 운영과 인사, 각종 행정 공백을 관리해야 하기 때문이다.

반면 홍보부서는 상대적으로 한숨을 돌리는 분위기다. 선거를 앞두고 구정 홍보 활동이 제한되는 데다, 구청장이 후보로 등록하면 직접적인 홍보 지시도 어려워지기 때문이다.

이 영향으로 일부 자치구는 하루 평균 3건 수준이던 보도자료를 1~2건으로 줄이는 등 홍보 업무를 조정하는 모습이다.

선거 이후 민선 9기 체제 출범 전까지는 대형 정책 추진이 제한되는 점도 전반적인 업무 강도를 낮추는 요인으로 꼽힌다.

이 때문에 장기재직 휴가를 활용하는 사례도 늘고 있다. 한 자치구 간부는 “그동안 숨 가쁘게 달려온 만큼 선거 전후로 재충전하는 분위기가 형성되고 있다”고 전했다.