공무원 사칭, 송파구가 먼저 알고 먼저 막는다 사칭 사례 발생 시 계약업체에 공유…전 부서·경찰까지 협조체계 소상공인, 주민 피해 예방…의심 상황 시 구청 공식 번호로 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 공무원 사칭 사기에 맞서 사례 발생 즉시 계약업체에 알리고 전 부서와 경찰까지 연결하는 대응 체계를 가동한다.

최근 공무원 사칭 수법은 눈에 띄게 정교해졌다. 구청 직원 명함이나 공문서를 위조해 소화기, 방재복 등 물품 납품을 요청하거나 각종 공사를 의뢰하는 수법이다.

또, 공개된 계약 시스템으로 발주 이력을 미리 파악, 구청에서 실제로 만나자며 접근하는 사례도 있었다. 지난해 7월부터 올해 4월 초까지 구청 총무과에 접수된 공무원 사칭 신고는 34건이다.

불경기에 관공서 발주를 미끼로 소상공인을 노리는 데다, 금융상품 가입 유도로 일반 주민까지 피해가 번질 수 있어 대책이 더욱 시급했다. 이에 구는 세 가지 방향으로 대응 체계를 마련했다.

먼저, 사칭 범죄 시도가 빈번한 관내 계약업체를 대상으로 사칭 사례 안내 문자를 발송한다. 지난 22일 최근 1년 이내 구청과 계약한 업체 중 개인정보 제공에 동의한 193개 업체에 사칭 범죄 주의 문자를 보냈다. 이후 새로운 범죄 수법이 생길 때마다 구체적인 특징을 담아 즉시 추가 안내할 계획이다.

전 부서 협조체계도 구축했다. 사칭 피해 신고가 접수되면 담당 부서가 즉시 총무과에 통보하고, 총무과는 전 부서와 유관기관에 신속히 공유해 추가 피해를 차단한다. 마지막으로 송파경찰서와 수사 공조 체계를 운영해 범죄 대응까지 연결한다.

이와 함께 구는 누리집과 사회관계망서비스를 통해 공무원 사칭 사기 예방 수칙을 안내하고 있다. 공무원은 어떤 경우에도 물품 대리구매를 요구하지 않으며, 개인 휴대전화로 명함이나 공문을 보내오면 사칭을 의심해야 한다고 구는 거듭 강조했다.

송파구 관계자는 “공무원 사칭 사기는 공공기관의 신뢰를 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 “의심스러운 연락을 받으면 즉시 차단하고, 상대방이 준 번호가 아닌 구청 공식 대표번호로 직접 확인해 달라”고 당부했다.