주거지 정비사업 기본 절차부터 세금까지 한 번에 정리하는 기회 27일부터 전화 신청, QR코드 통한 온라인 접수, 주거정비과 방문 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 주거지 정비사업에 대한 주민 이해도를 높이고 사업 추진 역량을 강화하기 위해 오는 27일부터 ‘금천구 주거정비아카데미 7기’ 수강생을 모집한다.

금천구 주거정비아카데미는 재개발·재건축 등 주거지 정비사업에 대한 전문 지식이 부족한 지역주민과 이해관계자를 대상으로 체계적인 교육을 제공하는 프로그램으로, 금천구 주거정비지원센터가 주관하여 운영하고 있다.

이번 7기 과정은 6월 8일과 6월 9일, 6월 15일 등 총 3회에 걸쳐 기업시민청(현대아울렛 가산점6층)에서 오후반과 저녁반으로 운영된다.

내용은 ▷재개발·재건축 맞춤 부동산 세제 정보제공 ▷모아타운 이해와 투명한 추진위·조합 운영 방법 ▷도시정비법 사업별 추진 단계 중요사항 이해 등으로 구성된다. 총 3회 강의 중 2회 이상 참석 시 수료증이 수여된다.

세무법인 청솔의 구판서 세무사, 법무법인 명륜의 양희철 변호사, 토문건축사사무소의 김재헌 건축사 등 분야별 최고 전문가들이 강사로 참여해 실제 사례를 바탕으로 쉽게 강의할 예정이다.

특히, 정비사업은 주민의 재산과 직결되는 만큼 법령과 절차가 복잡하고 이해하기 어려운 분야로, 이번 교육은 주민들이 스스로 사업을 이해하고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있다.

금천구민 및 정비사업에 관심 있는 사람은 누구나 수강할 수 있으며, 수강료는 무료다. 접수는 선착순으로 진행되며, 각 반별로 40명씩 모집한다. 정원 마감 시 조기 종료될 수 있다.

수강 신청은 오는 27일부터 6월 5일까지 가능하다. 전화 신청 또는 QR코드를 통한 온라인 접수와 금천구 주거정비과 방문 신청하면 된다.

구 관계자는 “주거정비사업은 주민 참여와 이해가 무엇보다 중요하다”며 “이번 아카데미를 통해 주민들이 정확한 정보를 바탕으로 사업에 참여할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

금천구 주거정비아카데미는 그간 총 6기 운영을 통해 521명이 참여하는 등 많은 주민들의 호응을 얻었으며, 지역 내 정비사업 이해도 향상에 기여해 왔다.