서울시 전수조사·설치 권고 대상 1551가구...5월까지 ‘100%’ 추진 완료 자체 선별 집중관리 2500여 가구 85.5% 설치, 올해 상반기까지 완료 목표 물막이판, 역지변 동시 설치로 침수 예방 효과 극대화...재해 약자 보호 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 여름철 집중호우에 대비해 침수 취약 지하주택 4051가구에 대한 방지시설 설치를 우기 전까지 완료, 재난 안전 사각지대를 해소할 계획이다.

이번 사업에 설치되는 반지하 침수 방지시설은 노면수 유입을 차단하는 물막이판(차수판)과 하수 역류를 막는 역지변 등이다.

구는 2023년 서울시 전수조사를 통해 설치 권고 대상으로 확인된 관내 반지하 주택 1551가구와 2024년 자체조사를 통해 선별한 2500여 가구를 대상으로 물막이판과 역지변을 함께 설치해 침수 예방 효과를 높일 방침이다.

구는 설치 권고 대상을 ▷1단계 중증장애인(7가구) ▷2단계 어르신·아동(37가구) ▷3단계 침수 이력 가구(1145가구) ▷4단계 기타 가구(362가구)로 분류, 2023년부터 단계적으로 공사를 진행해 현재까지 93.3%를 완료, 올해 5월까지 100% 설치를 달성할 계획이다.

또 2024년 자체조사를 실시하여 저지대 밀집지역인 신월1·2·4동과 신정4동 내 반지하 주택 4400여 세대를 추가로 선별해 집중 관리하고 있다. 이 중 2500여 가구는 2024년부터 침수방지시설 설치를 추진해 현재까지 약 85.5%의 설치율을 달성, 올해 상반기 내 100% 완료를 목표로 공사에 박차를 가하고 있다.

구는 그동안 설치한 침수방지시설에 대해서도 매년 전수조사를 하고, 노후 및 파손 여부를 점검·정비하는 등 지속적인 유지관리 체계를 이어갈 계획이다.

구는 현장 밀착형 안전망 구축 성과를 인정받아 서울시 주관 ‘2025년 풍수해 안전대책 평가’에서 25개 자치구 중 1위를 기록하며 ‘최우수구’로 선정됐다. 구는 올해도 빈틈없는 풍수해 대응체계를 유지해 주민 피해를 예방할 계획이다. 5월부터 10월까지 재난안전대책본부를 24시간 가동, 대형 공사장과 지하시설 등 취약지역 135개소를 집중 점검한다.

또 빗물받이 4만8000개 정비와 하수관로 4만5000m 준설을 우기 전까지 조기 완료해 침수 위험 요인을 사전에 제거할 예정이다.

양천구 관계자는 “기후 위기로 인해 예측하기 어려운 집중호우가 빈번해지는 만큼 우기 전까지 모든 취약 주택의 방지시설 설치를 완료하여 구민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 주거환경을 조성하겠다”고 밝혔다.