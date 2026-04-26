청년·신혼부부 주거 안정 지원... 공정한 추첨으로 100세대 선발

[헤럴드경제(화순)=김경민기자]화순군(군수 구복규)은 지난 25일 ‘화순군 만원임대주택 2차분 추첨행사’를 통해 2026년 신규 입주자 100세대를 최종 선정 완료했다고 밝혔다.

이번 추첨행사는 공정성과 투명성을 확보하기 위해 관계 공무원과 경찰 입회하에 공개 추첨 방식으로 진행됐으며, 사전 접수를 마친 399명의 추첨자 중 371명이 참석한 가운데 신혼부부 40호, 청년 60호 등 총 최종 입주자가 선정됐다.

군에 따르면 선정된 입주자 중 화순군에 주소를 두고 있는 자는 57명(57%), 광주광역시 33명(33%), 그 외 지역은 10명(10%)으로 나타났다. 연령별로는 20대가 50명(50%), 30대 43명(43%), 40대 7명(7%)으로 집계됐다.

이번 2차분 공급은 청년과 신혼부부 각 50호씩 총 100호를 모집했으며, 청년 436명, 신혼부부 53명이 신청해 각 8.8대 1, 1.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

만원임대주택은 화순군의 중심 생활권에 위치해 우수한 정주 여건을 갖추고 있다. 도보권 내 초등학교가 밀집해 있어 교육 환경이 우수하며, 인근에 대형마트, 병원, 문화시설 등 생활 편의시설이 고루 조성돼 높은 생활 만족도가 기대된다.

또한 주요 버스노선이 인근에 집중돼 있어 대중교통 접근성이 뛰어나고, 간선도로 진입도 용이해 군 내외 이동이 편리한 점도 장점이다.

최종 선정된 입주자는 오는 7~8월 중으로 입주가 가능하며, 입주 후 14일 이내 화순군으로 전입신고를 완료해야 한다.

조미화 인구청년정책과장은 “청년들의 주거 부담을 덜고, 주거·일자리·보육 걱정 없이 살 수 있는 화순을 만들기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다”라며, “앞으로도 화순이 청년을 키우고, 청년이 화순을 키우는 선순환 구조를 구축하는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.