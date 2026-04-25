[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 25일 중계문화공원에서 열린 ‘2026 노원천문우주페스티벌 – 노원, 우주를 품다!’ 과학축제에 참석했다.

4월 과학의 달을 맞이해 개최된 이번 행사는 오후 1시 과학 마술쇼, 우주인 코스프레 대회를 시작으로 성대한 막을 올렸다.

그간 노원천문우주과학관에서 개최하던 행사를 공원까지 확대한 만큼 프로그램도 다양해졌다. ▷사이언스 버스킹 ▷과학 강연과 실험 퍼포먼스 ▷30여 개의 다양한 체험 부스 등이 운영됐다.

오 구청장은 이날 개막식에 참석해 현장을 둘러보며 어린이 등 방문객들과 부스 체험을 함께한 후 우주코스프레 대회 입상자에 대한 시상을 했다.

이날 행사는 일몰 후 밤하늘 해설과 천체망원경을 이용한 공개관측회까지 포함해 밤 10시까지 우주를 향한 진지한 관심과 열기 속에 계속되었다.

오승록 노원구청장은 “천문우주과학에 대한 관심이 높아지는 가운데 가깝고 쉽고 재밌게 꿈을 키워나가는 지역의 인프라가 중요하다”며 “과학을 통해 더 큰 미래, 더 넓은 세상에 흥미를 가질 수 있는 계기를 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.