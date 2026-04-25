김혜성도 시즌 4번째 멀티 히트

[헤럴드경제=안세연 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 2호 홈런을 터뜨렸다.

이정후는 25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규리그 마이애미 말린스와의 홈경기에 6번 타자 우익수로 출전했다. 3-9로 끌려가던 8회말 우측 담을 훌쩍 넘기는 솔로 아치를 그렸다.

이달 11일 볼티모어 오리올스와의 방문 경기에서 시즌 마수걸이 홈런을 친 이후 14일 만이다.

이정후는 3볼 2스트라이크에서 마이애미 우완 구원 투수 레이크 바커의 몸쪽에 꽉 찬 시속 151㎞짜리 속구를 주저 없이 퍼 올려 큰 포물선을 그렸다.

TV 중계 화면으로는 홈런볼이 구장에 인접한 매코비만(灣)에 빠진 ‘스플래시 히트’로 보였다. 다만 현지 관계자들은 구장 밖 보도를 맞고 튀어 입수했다고 사회관계망서비스(SNS)에 전했다.

샌프란시스코 구단은 홈런 볼이 그대로 구장을 넘겨 매코비만에 빠지는 스플래시 히트를 따로 집계한다.

지난해 9월 25일 라파엘 데버스가 친 것을 마지막으로 샌프란시스코 선수가 친 스플래시 히트는 통산 108개다.

이정후는 2회에는 중전 안타, 6회에는 유격수 내야 안타를 쳐 시즌 세 번째로 한 경기에서 안타 3개를 터뜨렸다.

4타수 3안타를 쳐 이정후의 시즌 타율은 0.275로 올랐다. 또 타점 1개를 보태 시즌 타점은 10개가 됐다.

샌프란시스코는 초반 대량 실점을 극복하지 못하고 4-9로 졌다.

로스앤젤레스 다저스의 한국인 내야수 김혜성도 시즌 4번째 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)를 날렸다.

김혜성은 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 시카고 컵스와 치른 홈경기에 8번 타자 유격수로 출전했다. 3타수 2안타에 타점과 득점 1개씩을 올렸다. 시즌 5번째 도루도 했다.

김혜성은 0-0인 3회말 중전 안타로 출루해 곧바로 2루를 훔쳤다. 이어 윌 스미스의 석 점 홈런 때 득점했다.

4회에는 2사 2루에서 4-0으로 도망가는 중전 적시타를 쳤다. 김혜성의 시즌 타점은 6개로 늘었고, 타율은 0.351로 올랐다.

다저스는 경기 후반 컵스에 6점을 내줘 4-6으로 역전패했다.

이 경기는 다저스의 투타 겸업 슈퍼스타 오타니 쇼헤이를 둘러싼 크레이그 카운셀 컵스 감독과 데이브 로버츠 다저스 감독의 설전으로 관심을 모았다.

카운셀 감독이 오타니와 다저스를 위해 MLB 사무국이 규정 특혜를 주고 있다고 비판하자 로버츠 감독은 오타니 같은 선수를 다른 구단도 찾으면 될 일이라고 받아쳤다.

1번 지명 타자로 출전한 오타니는 3타수 무안타 삼진 1개, 볼넷 1개에 그쳤다.