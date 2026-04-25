‘무소속 변수’ 정리에 안도 이진숙에 국회의원 보선 공천 가능성

[헤럴드경제=안세연 기자] 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)된 뒤 6·3 지방선거 무소속 출마를 시사했던 이진숙 전 방송통신위원장이 불출마를 선언한 것에 대해 국민의힘이 안도하는 모습을 보였다.

‘보수의 심장’으로 불리는 대구에서 민주당과 1 대 1 대결 구도로 승리할 수 있는 토대가 마련됐다는 판단이다. 이로써 주호영 의원에 이어 이 전 위원장까지 시장 선거에 불출마하며 무소속 변수가 정리됐다.

박성훈 수석대변인은 25일 국회에서 “이 전 위원장이 고심 끝에 당을 위해 내린 결정을 높이 평가한다”며 “이 전 위원장의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 소중한 밑거름이 될 것이라고 확신한다”고 말했다.

국민의힘 대구시장 경선 결선 후보인 추경호 의원은 페이스북애서 “기꺼이 자신을 내려놓은 이 전 위원장님의 결단에 깊은 경의를 표한다”며 “위원장님의 결단으로 자유민주 진영의 단일대오가 완성됐다”고 밝혔다.

국민의힘은 26일 대구시장 후보를 발표할 예정이다. 결선에는 추 의원과 유영하 의원이 경쟁 중이다.

국민의힘은 후보 선출로 보수 단일 대오가 형성되면서 자당 후보가 확정되면 대구에서 확고한 우세를 만들 수 있다고 판단한다.

이런 맥락에서 당내에서는 이 전 위원장을 국회의원 보궐선거에 공천, 희생에 보상을 해야 한다는 말이 나온다.

국민의힘 후보로 확정된 의원의 대구 지역구에서 보궐선거가 진행되는 만큼 이 지역에 이 전 위원장을 공천해야 한다는 취지다.

이에 대해 박 수석대변인은 “이번 (예비후보) 사퇴 과정에서 당원분들이 이 전 위원장의 당을 사랑하는 마음을 잘 보셨기 때문에 공천관리위원회에서 이런 부분을 합리적으로 반영해 현명하게 판단하실 것”이라고 말했다.