[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북도는 지난 24일 정은경 보건복지부 장관이 영주시를 방문해 보건소 기능개편 현황을 점검하고 지역순회 간담회를 열어 취약지역 의료 공백 해소 방안을 논의했다.

이번 일정은 공중보건의사 감소 등으로 심화되고 있는 지역 의료여건을 점검하고 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 정책 방향을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 오전에는 영주시보건소에서 보건복지부와 시·군 보건소장들이 참석한 가운데 보건소 및 보건지소 기능 개편 추진 현황, 의료취약지 대응 상황, 지역 보건의료기관의 역할 강화 방안 등을 논의했다.

이어 안정면 보건지소를 방문해 의료서비스 제공 상황을 직접 살펴보고 주민들의 의료 이용 불편사항과 건의사항을 청취하며 지역 실정에 맞는 보건의료체계 개선 방안을 모색했다.

오후에는 영주적십자병원에서 의료혁신위원회 지역순회 간담회가 열렸다.

간담회에는 의사·간호사 등 의료공급자와 응급·분만·소아·만성질환 등 의료이용 과정에서 어려움을 경험한 지역주민 등 10여명이 참여해 필수의료 공백 문제와 개선방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

특히 참석자들은 초고령화와 인구감소, 농어촌 중심의 지역 특성으로 의료 접근성이 제한되는 현실을 공유하고 실질적인 제도 개선 필요성과 정책 과제를 폭넓게 논의했다.

경북지사 권한대행 황명석 행정부지사는 “의료취약지 문제는 단순한 통계 수치를 넘어 지역 주민들의 삶의 질을 좌우하는 중요한 문제”라며 “보건소와 보건지소 기능을 지역 실정에 맞게 강화해 도민 누구나 안심하고 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 모든 행정역량을 집중하겠다”고 말했다.