(사)한국잡지협회(회장 백동민, 이하 잡지협회)는 4월 15일(수) 오전 11시 서울시 영등포구 잡지회관에서 ㈜유니홀리데이(대표 허윤주)와 관광·문화·콘텐츠 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △관광·문화·잡지 콘텐츠 관련 공동 기획 및 광고 홍보 △유니홀리데이 관련 홍보 및 마케팅 협력 △한국잡지협회 회원사를 위한 여행·숙박·프로모션 정보 제공 및 협력 △관광, 문화, 미디어 관련 행사, 세미나, 포럼, 팸투어 등 공동 추진 등을 협력하기로 했다.

㈜유니홀리데이는 호텔&리조트 지정 공식예약센터인 ㈜시티투어닷컴을 운영하고 있으며, 말레이시아 코타키나발루 수트라하버 리조트, 중국 하이난 웨스틴 블루베이 하이난, 일본 호시노 리조트 등의 비즈니스 파트너사다.

백동민 잡지협회 회장은 “이번 업무협약은 잡지와 관광·문화 콘텐츠의 협력 기반을 넓혀 회원사들에게 실질적인 혜택을 제공하고, 잡지 산업의 새로운 성장 가능성을 확대하는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.