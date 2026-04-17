건강기능식품 업계의 5월은 경쟁이 치열한 시기지만, 최근 소비자들은 브랜드 인지도에 의존하기보다 성분 함량과 섭취 편의성을 더 중요한 구매 기준으로 삼고 있다. 특히 정제와 액상을 결합한 이중 제형(Dual-Chamber) 비타민은 뛰어난 흡수 속도와 휴대성 덕분에 일시적인 유행을 넘어 하나의 카테고리로 완전히 정착했다.

헬씨디어는 이러한 흐름에 맞춰 소비자 피드백을 꾸준히 반영한 리뉴얼 제품으로 5월 가정의 달 선물 시장을 공략한다. 화려한 마케팅보다 제품 본연의 품질에 집중한 결과, 실제 구매 고객들 사이에서 긍정적인 평가가 이어지고 있다. 고함량 비타민 B군을 중심으로 현대인의 라이프스타일에 맞춘 영양 밸런스를 구현한 점이 리뉴얼 이후 20만 병 판매 돌파라는 실질적인 성과로 이어졌다.

제품은 비타민 13종과 미네랄 8종을 결합해 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있는 이중 제형 멀티비타민이다. 상큼한 레몬 맛의 액상 타입으로 제작되어 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있으며, 현재 카카오톡 선물하기 및 주요 온라인 채널에서 구매 가능하다.

브랜드 관계자는 “야외 활동이 잦아지는 시기에 하루 한 병으로 에너지를 채우길 바라는 마음으로 판매 채널을 넓히고 있다”며 “품질 관리에 집중해 일상의 활력이 필요한 분들에게 ‘하루 1병 필수영양소’라는 가치를 온전히 전달할 방침”이라고 밝혔다