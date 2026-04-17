S+Lounge서 이틀간 운영…할인행사·이벤트 등 프로그램 마련 일본·동남아 등 해외 판로 확대…글로벌 시장 진출 기반 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 (사)서울패션섬유봉제협회에 위탁 운영 중인 성북스마트패션산업센터 1층 S+Lounge에서 4월 25일과 26일 이틀간 ‘폴라장터’를 주제로 2026년 애슬레저 팝업 스토어가 개최된다.

이번 행사는 청년창업큐브 ‘폴라보레이션(Polelaboration)’ 주최로 열리며 성북패션공동브랜드 ‘유어즈’를 포함해 포리즈, 갓그립, 뮬리아, 르네부티크, 미하에스틸로, 린옴즈, 레플라, 로우나, 돌린, 원스몰스텝, 쎄시, 키모리, 메타버설, 레이디 알, 토프 등 총 16개 브랜드가 참여한다.

폴라보레이션은 폴댄스, 플라잉 요가, 필라테스, 피트니스 등 애슬레저 분야 브랜드들이 모여 국내외 시장 진출을 도모하기 위해 구성된 커뮤니티 기반 플랫폼이다. 2023년 성북구에서 첫 팝업스토어를 선보인 이후 4년째 행사를 이어오고 있으며 일본, 필리핀, 홍콩, 싱가포르, 중국, 대만 등으로 해외 판로를 확대해 왔다.

올해 행사는 ‘장터’의 의미를 반영해 누구나 편하게 방문해 합리적인 가격에 상품을 구매할 수 있도록 기획됐다. 브랜드별 할인 행사와 선물 증정 이벤트, 중고장터가 운영되며 폴링 체험이 가능한 포토존도 마련된다.

유지용 서울패션섬유봉제협회 회장은 “이번 폴라장터는 단순한 소비를 넘어 다양한 경험을 제공하는 문화쇼핑 복합 공간이 될 것”이라며 “청년창업 인큐베이팅 지원 사업을 통해 역량 있는 기업들이 글로벌 시장에서도 인정받을 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.

성북스마트패션산업센터는 디자인·제조·유통을 연계한 통합 지원서비스를 제공하며 고부가가치 패션봉제산업 지원, 스마트 의류제조 공정 지원, 공동판로 및 유통 다각화 지원, 청년창업 인큐베이팅 등 다양한 사업을 추진하고 있다.