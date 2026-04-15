[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 지난 14일 ‘2025 APEC 정상회의’ 성공 개최 이후 포스트APEC 핵심사업의 지속적인 추진과 국가 예산 확보를 위해 국회를 방문했다.

이번 방문은 경북도가 추진 중인 포스트APEC 10대 사업 가운데 (가칭)APEC 외교문화원 설립, 세계경주포럼, APEC AI센터 경주 유치 등 주요 사업의 필요성을 설명하고 올해 및 내년도 국비 지원을 건의하기 위해 이뤄졌다.

경주시는 이날 총사업비 430억원이 들어가는 ‘(가칭)경주APEC 외교문화원’ 설립의 필요성을 중점적으로 설명했다.

‘경주APEC 외교문화원’은 APEC 아젠다 연구를 수행하는 전문 기관이자 국제회의와 포럼 개최를 통한 회원국 간 디지털·문화 교류를 이끄는 거점으로 조성하는 사업이다.

시는 경주가 지닌 역사문화도시로서의 상징성과 2025 APEC 개최 도시로서의 위상을 바탕으로, 공공외교와 국제교류를 선도할 거점기관 설립이 필요하다는 점을 강조했다.

이와 함께 ‘세계경주포럼’의 정례화를 위한 국비 지원 필요성도 함께 건의했다.

‘세계경주포럼’은 ‘경주선언’에 담긴 포용적 성장, 디지털 혁신, 문화창조 산업의 가치를 계승하고 국제협력의 지속가능한 플랫폼으로 발전시켜 나가기 위한 핵심 사업이다.

아울러 ‘APEC AI센터’ 경주 유치 필요성도 적극 설명했다. ‘APEC AI센터’는 회원국 간 AI 기술 협력과 교류를 촉진하는 국제 허브 기능은 물론, 지역 청년들에게는 글로벌 수준의 일자리와 성장 기회를 제공하는 기반이 될 것으로 기대된다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “포스트APEC 핵심사업의 차질 없는 추진을 위해 국회와 중앙부처와의 협의를 지속해 나가겠다”며 “국가예산 확보를 위한 대응에 행정력을 집중하겠다”고 말했다.