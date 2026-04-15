[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시가 2027년도 국가투자예산 확보를 위한 전략을 구체화하며 지역 경제 활성화와 미래 신산업 육성에 박차를 가하고 있다.

포항시는 15일 시청 대회의실에서 장상길 포항시장 권한대행 주재로 ‘2027년도 국가투자예산 확보 제2차 추진상황 보고회’를 열고 부처별 예산 편성 시기에 맞춘 맞춤형 국비 확보 전략을 점검했다.

현재 포항시가 추진 중인 2027년도 국비 확보 대상 사업은 총 287건, 1조 6631억원 규모다. 이 가운데 신규사업은 95건(2,526억원), 계속사업은 192건(1조 4105억원)이다.

주요 국비 사업은 제조 특화 온디바이스 AI 기반 자율 제조 실증 기반 구축, 포항 연어 양식 특화단지 확대 조성, 복합 해양 레저 관광 도시 조성 등이다.

포항시는 중앙 부처 협의 진행 상황을 점검하고 예산 심의 단계에서 발생할 수 있는 쟁점에 대비해 대응 논리를 보완하는 데 집중하고 있다.

특히 영일만 횡단대교 등 대형 SOC 사업과 이차전지·수소·바이오 등 전략 산업 관련 사업의 정부 정책에 부합하고, 건전한 재정 운용과 지역 경제 활성화에 이바지할 수 있도록 국비를 확보할 계획이다.

포항시는 각 부처 예산안이 기획예산처로 넘어가는 시점까지 경북도·중앙 부처·국회를 수시로 방문해 사업의 타당성·당위성을 적극 설명할 예정이다.

또 각 부처의 최신 업무 계획과 공모 사업 동향을 지속적으로 분석해 대응 전략을 지속 보완할 방침이다.

장상길 포항시장 권한대행은 “국·도비 확보를 통한 공공 투자가 민생 안정의 든든한 마중물이 돼야 한다”며 “발굴된 사업을 실제 예산에 반영시켜야 하는 중요한 시기인 만큼 부서 간 긴밀한 협업을 바탕으로 치밀한 논리를 개발하고 끈질긴 부처 설득에 나서 최종 예산 반영까지 사활을 걸어달라”고 말했다.