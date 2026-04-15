[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회는 제13차 회의를 열고 구미시장과 영주시장 후보자를 경선으로 결정한다고 15일 밝혔다.

구미시장 경선 주자는 김철호 전 구미갑 지역위원장과 장세용 전 구미시장 등 2명이다.

영주시장 경선에는 김동조 전 경희대 정경대학 객원교수, 박완서 전 영주시의원, 우창윤 전 서울시의원이 참여한다.

안동시 바 기초의원 선거구 김호석(전 안동시의회 의장), 최미연(현 더불어민주당 경북도당 교육연수위원회 부위원장)후보 2인 권리당원 경선을 실시한다.

또 전차 회의에서 권리당원 경선을 실시하기로 결정된 경산시 다 기초의원 선거구 김민선(현 민주평통 경산시협의회 자문위원), 황관식(전 경산시 행정지원국장)후보는 오는 18일, 19일 양일간 경선을 실시한다.

한편 추가공모에 들어간 영양군수, 영주시 나·상주시 다 기초의원 선거구는 공모 접수 상황에 따라 추후 공천일정을 진행할 예정이다.

더불어 아직 후보자가 없는 선거구에 대해 오는 16일부터 18일까지 추가공모를 갖고 경쟁력 있는 후보를 최대한 모집한다는 방침이다.