[헤럴드경제(대구)=김병진 기자](사)대구마이스산업협회가 엑스코 내에 새로운 사무공간을 마련하고 지역 MICE 산업 생태계 구축을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

15일 엑스코에 따르면 대구마이스산업협회와 엑스코는 이날 엑스코 서관 2층에 조성된 ‘대구 마이스 얼라이언스 라운지’에서 협회 사무국 개소식을 열었다.

이번 개소는 지난 2월 양 기관이 체결한 ‘지역 MICE 산업 활성화 및 상생협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’의 실질적인 성과로 평가된다.

특히 이번 사무국 입주는 지역 MICE 기업들이 전시·컨벤션 현장에서 보다 긴밀하게 소통하고 협력할 수 있는 물리적 거점을 확보했다는 점에서 의미를 더한다.

엑스코는 대구시의 MICE 산업 활성화 정책에 발맞춰 서관 내 ‘대구 마이스 얼라이언스 라운지’를 조성, 지역 기업들의 안정적인 활동 기반 마련에 힘을 보탰다.

해당 공간은 단순한 사무실 기능을 넘어 회원 전용 업무 공간 및 비즈니스 미팅 지원, 공동 홍보 및 마케팅 활성화, 현장 중심의 실질적 비즈니스 성과 창출 등 복합적인 역할을 수행하게 된다.

이번 개소는 대구 MICE 산업의 질적 성장과 체질 개선을 이끄는 전환점이 될 것으로 기대된다. 산업 주체들이 한 공간에서 유기적으로 협력할 수 있는 기반이 마련되면서 네트워크 강화와 시너지 창출이 한층 가속화될 전망이다.

김한수 회장은 “협회의 인프라와 지원 체계를 더욱 공고히 해 지역 MICE 기업들이 글로벌 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.