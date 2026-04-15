[헤럴드경제=박세정 기자] #. 8~10시 중 원하는 시간에 자유롭게 출근, 점심 2시간, 패밀리데이엔 오전 근무만”

업계 최대 수준 초봉과 폭넓은 복지로 입소문이 난 국내 보안업체 라온시큐어가 올해 공개채용에서 역대 최대 지원자 수를 경신했다. 20여명을 뽑는 신입·경력 채용에 2600명이 몰렸다.

최근 ICT업계 채용 기회가 줄어든데다, 복지를 중시하는 젊은층의 관심이 집중된 데 따른 것으로 보인다.

15일 라온시큐어는 지난 2월 26일부터 3주간 진행한 공개 채용에 2600여명이 몰려 130대1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다.

이는 역대 최고 경쟁률이다. 라온시큐어는 다양한 복지제도로 업계의 입소문이 퍼지면서 매년 최대 경쟁률 기록을 갈아치우고 있다.

지난 2023년 50여명 선발에 2000여명의 지원자가 몰려 102대 1의 경쟁률을 기록했다. 2024년에는 신입공개 채용에 2300여명의 지원자가 몰려 116대1의 경쟁률을 보였다. 지난해에는 2500여명이 지원해 125대1의 경쟁률을 기록한 바 있다.

다양한 복지 제도가 일등 요인으로 꼽힌다. 라온시큐어는 8~10시 사이 자유롭게 출근하는 자율 출퇴근제를 운영 중이다. 월 1회 금요일에는 오전 근무만 하는 ‘패밀리데이’제도도 있다. 점심시간을 2시간이나 쓸 수 있는 ‘펀펀런치’도 지원자들이 선호하는 복지로 꼽힌다.

이외에도 ▷조식·중식 식대 지원 ▷배우자 포함 임직원 무료 건강검진 ▷생일 축하선물 ▷장기근속 포상 ▷복지카드(라라카드) 연 120만원 지급 ▷휴양시설 지원 ▷임산부 근로시간 단축 유급 제공 ▷동호회비 지원 ▷다양한 교육 지원 ▷수면실·북카페·사내매점 등 사내 휴게시설 운영 ▷직원용 레저차량 운영 ▷여의도 불꽃축제 임직원 가족 초청 행사 등의 다양한 복지 제도가 업계의 화제가 되기도 했다.

라온시큐어의 신입 초봉은 약 4000만원부터 시작된다. 보안 업계 상위 수준이다.

라온시큐어는 처우, 복지 등의 노력을 바탕으로 ‘일하고 싶은 기업’으로서의 입지를 넓히고 있다고 설명했다. 회사는 ‘일·생활 균형 우수기업’과 ‘가족친화인증기업’, ‘청년친화 강소기업’ 선정을 비롯해 ‘일자리창출 유공 국무총리 표창’, ‘여성친화기업상’을 수상했다.

이순형 라온시큐어 대표는 “이번 채용에 쏟아진 높은 관심은 에이전틱AI 시대 디지털 신뢰 인프라를 선도하겠다는 라온시큐어의 비전에 우수 인재들이 공감한 결과”라며 “핵심 인재들과 함께 AI 보안 시장의 리더십과 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 이번 채용을 통해 최종 선발된 직원들은 2주간 교육을 거쳐 실무에 투입된다. 라온시큐어는 우수 인재 확보를 발판으로 AI 중심 사업 확대에 속도를 낼 방침이다.