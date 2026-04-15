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[헤럴드경제=문영규 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)가 최근 발매한 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)에 수록된 일부 곡이 발매 전 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유출돼 소속사 측에서 법적 대응에 나선 것으로 뒤늦게 알려졌다.

15일(현지시간) 미국 빌보드 등 음악 전문 매체 등에 따르면 BTS의 소속사 하이브 산하 빅히트뮤직은 지난 9일 ‘@jwngkcck’란 엑스(X·옛 트위터) 계정 소유자를 찾기 위한 미국 내 법적 조치에 들어갔다.

빅히트 측은 이 계정 사용자가 지난달 초 BTS의 5집 ‘아리랑’ 일부를 게시했다고 주장했다.

빌보드에 따르면 빅히트는 미국 내 법원에 이 계정 소유자의 신원을 공개하도록 X에 소환장을 발부해 줄 것을 요청했다.

빅히트가 법원에 보낸 문건에는 “빅히트와 BTS는 앨범, 노래, 가사 및 관련 자료의 효과적인 출시를 위해 막대한 자원을 투자해 잠재적 청취자와 시장에 최대한의 영향을 미칠 수 있도록 계획하고 실행해 왔다”며 “BTS 앨범 유출은 신청인이 앨범 발매를 앞두고 구축해 온 깜짝 효과를 없애버렸고, 이는 BTS의 평판과 판매량에 부정적인 영향을 미쳤다”고 명시했다.

빅히트 측은 X에 저작권 침해 신고를 제출한 후 이 계정 사용자가 유출된 자료를 삭제하고 ‘BTS ARIRANG LEAK’이라는 닉네임도 변경했다고 주장한 것으로 전해졌다.

빌보드는 “빅히트뮤직은 이를 통해 한국 법원에 해당 이용자를 상대로 민사 소송을 제기하려는 것으로 보인다”고 전했다.

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빅히트는 앨범 발매 홍보활동의 일환으로 지난 2월 넷플릭스와 계약을 맺고 지난달 21일 BTS의 컴백 콘서트를 독점 중계했으며, 콘서트에서는 새 앨범 수록곡들을 선보였다. 앨범은 공연 전날인 20일 공개됐다.

한편 하이브는 지난 9일 BTS의 미국 투어 첫 공연인 4월 25일, 26일, 28일 탬파의 레이먼드 제임스 스타디움 공연을 앞두고 가짜 BTS 상품을 판매하는 불법 복제업자들을 단속하기 위한 소송도 제기한 것으로 전해졌다.


ygmoon@heraldcorp.com