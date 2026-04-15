서울시 공간심의 통과, 이문2동 복합청사에 2027년 상반기 개소 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 서울시 우리동네키움센터 설치를 위한 공간확정심의위원회 심의를 통과하면서 ‘동대문구 9호점 우리동네키움센터’ 조성에 본격 나선다고 밝혔다.

이번 사업은 이문동 일대 대단지 아파트 입주에 따른 아동 인구 증가에 대응, 지역 내 초등 돌봄 공백을 해소하기 위해 추진된다.

우리동네키움센터 9호점은 이문2동 복합청사 3층에 조성될 예정이다. 이문동의 첫 번째 돌봄 거점으로서 수준 높은 공공 돌봄 서비스를 제공하게 된다.

맞벌이 가정 등의 양육 부담을 경감, 방과후 돌봄이 필요한 초등학생에게 안전하고 쾌적한 돌봄환경을 제공하여 아동이 지역사회 내에서 안전하게 성장할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “9호점 우리동네키움센터 유치는 아이 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 쏟아온 노력의 값진 성과”라며 “앞으로도 아이와 부모 모두가 행복한 동대문구를 실현하기 위해 돌봄 인프라 확충 등에 적극 나서겠다”고 말했다.

이문2동 복합청사는 2026년 12월 준공을 목표로 건립을 추진 중이며, 9호점 우리동네키움센터는 준공 이후 내부 조성 및 운영 준비를 거쳐 2027년 상반기 개소할 예정이다.