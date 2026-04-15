[헤럴드경제=문영규 기자] 한국에서 활동하는 ‘미스 이란’ 출신 모델 호다 니쿠가 이란에 대한 한국 정부의 인도적 지원 결정에 대해 “국민에게 돌아가지 않을 것”이라며 반대 의견을 냈다.

호다 니쿠는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이 시기에 이란에 돈을 보내면 그 돈은 국민이 아니라 4만 명을 학살한 독재 정권으로 들어가 테러나 무기 구매에 사용된다”고 주장했다.

그는 “그 돈이 1달러라도 일반 시민들에게 가는 일은 없다”며 “대놓고 테러를 응원하는 행동에는 반대한다”고 목소리를 높였다.

또한 이란 국민들은 “47년 동안 이 정권이 사라지기를 기다려왔고, 스스로는 없앨 수 없는 독재 정권을 외부의 공격으로 무너뜨리고 있는 상황 속에서도 피해를 감수하며 버티고 있는 것”이라면서 “이란 사람들은 돈이나 지원이 필요한 게 아니라 자신들의 이름으로 이 정권에 어떤 지원도 들어가지 않기를 바라고 있다”고 설명했다.

그러면서 “이 정권이 사라지고 사람들이 원하는 새로운 정부가 들어설 가능성이 있는데 그 때 지금처럼 이란 정권과 가까운 나라가 아니라면 앞으로 서로 좋은 관계를 만들고 많은 이득을 나눌 수 있을 것”이라며 “지금 어떤 지원이라도 이 정권에 들어가면 결국 무기로 돌아온다”고 강조했다.

그는 마지막으로 “밑 빠진 독에 물 붓기는 한국과 어울리지 않는 행동”이라고 덧붙였다.

정부는 전날 이란에 구호품 등 50만달러(약 7억3600만원) 규모의 인도적 지원을 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 제공한다고 밝혔다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 첫 인도적 지원 결정으로, 정부는 ICRC와의 협의를 거쳐 이란에 위생용품과 의약품 등 구호 물품을 지원할 예정이다.

정부가 이란에 대한 지원에 나선 것은 지난 2023년 이란 북서부 지진 피해에 30만달러(약 4억4000만원)를 지원한 이후 3년 만이다.

외교부는 “이번 지원이 피해 지역 내 인도적 상황 완화에 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.