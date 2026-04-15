불법도박 확산 방지 위한 긴밀한 협력체계 구축

실무 협의체 정기 운영 통해 실질적 대책 마련

불법도박 대응 협력체계 구축 업무협약식에 참가한 남한규 강원랜드 대표이사 직무대행(사진 가운데)
불법도박 대응 협력체계 구축 업무협약식에 참가한 남한규 강원랜드 대표이사 직무대행(사진 가운데)

[헤럴드경제=김명상 기자] 강원랜드가 강원경찰청, 게임물관리위원회와 불법도박 및 사행성 게임물 근절을 위한 협력 체계를 가동한다.

강원랜드는 15일 하이원그랜드호텔에서 강원경찰청, 게임물관리위원회와 ‘불법도박 대응 강화 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 남한규 강원랜드 대표이사 직무대행(사진 가운데), 박재현 강원경찰청 공공안전부장(사진 왼쪽), 서태건 게임물관리위원회 위원장 등 관계자 23명이 참석했다.

이번 협약은 불법도박 확산 방지와 건전한 사행산업 환경 조성을 목적으로 추진됐다. 세 기관은 향후 실무 협의체를 정기적으로 운영하며 구체적인 대응책을 마련할 방침이다.

주요 협약 내용은 ▷불법도박 감시·단속 정보 공유 및 합동단속 강화 ▷대응 역량 제고를 위한 교육 협력 ▷예방 홍보 및 캠페인 공동 추진 등이다.

남 직무대행은 “불법도박 문제를 효과적으로 대응하기 위해서는 관계기관의 공동 대응이 필수적”이라며 “이번 협약을 통해 유관기관 간 협력 기반을 더욱 공고히 하고, 선제적 대응을 통한 불법도박 예방활동과 단속을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

한편 강원랜드는 불법도박 모니터링단과 AI 기반 탐지 시스템을 통해 자체 감시 체계를 가동 중이라고 밝혔다.


terry@heraldcorp.com