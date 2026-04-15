외부전문가 중심의 위원회 통해 경영혁신·지배구조 혁신 과제 발굴 객관적 시각으로 실행력 강화, “시장 고객 주주 모두 체감하는 변화”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 15일 ‘BNK 밸류업전략위원회’를 출범하고, 경영 및 지배구조 혁신을 바탕으로 기업가치 제고에 나선다고 밝혔다.

BNK 밸류업전략위원회는 그룹체질 근본개선, 지속가능한 성장기반 마련을 위해 설계됐다. 위원회는 ▷이사회 운영 선진화 ▷경영 의사결정 투명화 ▷컴플라이언스 체계 고도화 등을 핵심과제로 그룹 전반의 신뢰도 제고에 나선다.

이와 함께 수익성과 자본효율성 제고, 합리적 자본정책 수립, 주주가치 향상은 물론 생산적금융 확대와 산업금융 지원강화 방안도 검토할 계획이다.

BNK는 이번 위원회 출범을 계기로 지배구조 개편, 재무성과 개선을 함께 추진해 시장 고객 주주 모두가 체감하는 변화를 이끌어내겠다는 의지다. 동시에 지역산업과 실물경제 성장을 뒷받침하는 금융 본연의 역할을 강화해 기업가치 제고로 이어지는 밸류업 구조를 구축해 나갈 계획이다.

위원장에는 김광수 전 은행연합회장이 선임됐다. 김 위원장은 금융산업 전반에 대한 폭넓은 이해와 조정 경험을 바탕으로 BNK 밸류업 전략의 방향성을 제시하고, 위원회의 실행력을 높이는 역할을 맡는다.

김 위원장은 “불필요한 비용은 과감히 줄이고 미래성장에 대한 구체적 비전을 제시함으로써 BNK의 기업가치 제고에 기여하겠다”고 약속했다.

외부위원으로 전현정 LKB평산 변호사가 참여한다. 전 변호사는 대법원 재판연구관과 서울중앙지방법원 기업전담 재판장을 역임한 법관 출신으로, 금융사건 전문성을 갖고 있다. 최근 중앙선거관리위원에 선임됐으며, 신용회복위원회 비상임위원으로도 활동 중이다. BNK는 전 변호사가 법적 관점에서 기업지배구조 개선과 컴플라이언스 강화에 실질적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

BNK금융그룹 관계자는 “밸류업은 단순한 재무지표 개선을 넘어 경영혁신과 지배구조 혁신을 통해 시장의 신뢰를 높이고 지속가능한 성장기반을 마련하는 과정”이라며 “외부 전문가의 객관적 시각을 적극 수렴해 실행가능한 과제를 도출하고, 논의 결과가 현장 변화로 이어지도록 그룹 차원의 실행력을 강화하겠다”고 말했다.

BNK금융그룹은 밸류업전략위원회를 정례적으로 운영해 주요 과제를 구체화하고, 실행가능성과 현장 체감도를 높인 개선방안을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.