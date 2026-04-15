[헤럴드경제(함평)=김경민기자]전남 함평군 함평읍 지역사회보장협의체가 취약계층의 건강한 식생활을 지원하고 촘촘한 복지안전망을 구축하기 위한 지역 특화사업을 추진하며 돌봄 활동에 나섰다.

함평군은 “이날 함평읍 지역사회보장협의체가 취약계층을 대상으로 올해 첫 지역 특화사업 ‘오늘, 마음을 담다’를 추진했다”고 15일 밝혔다.

‘오늘, 마음을 담다’는 관내 저소득 취약계층 가구를 대상으로 밑반찬을 전달하며 식생활 개선과 건강 유지를 돕는 사업으로, 올해 총 5회에 걸쳐 운영될 예정이다.

이날 협의체 위원들은 직접 조리한 장조림, 배추김치, 나물 등 밑반찬 3종을 지역 내 독거노인과 취약계층 20가구에 전달했다. 대상 가정을 방문해 안부를 확인하고 생활 불편 사항을 살피는 등 정서적 돌봄도 병행했다.

김행구 함평읍 지역사회보장협의체 민간위원장은 “작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로와 힘이 되었으면 한다”며 “앞으로도 복지 사각지대 해소와 나눔 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 전했다.

정화자 함평읍장은 “지역 특화사업에 적극 참여해 주신 협의체 위원들께 감사드린다”며 “앞으로도 이웃들의 건강과 안부를 세심히 살피며 함께 살아가는 함평읍을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.