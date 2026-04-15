[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 최인호 사장이 15일 서울시 청년안심주택 ‘에드가 개봉’ 사업장을 방문하고 사업 애로사항을 논의하는 간담회를 갖고, HUG의 보증 지원방안을 마련키로 했다고 밝혔다.

이날 간담회는 최 사장이 최근 공사비 상승, 금리 인상 장기화 등으로 어려움을 겪고 있는 사업자들의 목소리를 직접 듣는 한편, 임차인들의 조속한 입주를 돕기 위한 HUG의 보증 지원방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

최 사장은 “그동안 준공 후 임차인을 모집하는 사업장은 기존 프로젝트파이낸싱(PF)대출을 상환하지 못해 보증 발급이 곤란한 애로사항이 있었으나, 이번에 서울시와 긴밀히 협조하여 선 보증 발급 후 대출 상환이 가능하도록 제도를 개선하여 차주 시행 예정”이라며 “이를 통해 그동안 간절히 입주를 기다려온 청년과 신혼부부들이 청년안심주택에 신속히 입주할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

서울시 청년안심주택은 청년, 신혼부부에게 양질의 주거를 제공하기 위해 대중교통 이용이 편리한 역세권에 주변 시세 대비 저렴한 임대료로 임대주택을 제공하는 정책사업이다. ‘민간임대주택에 관한 특별법’에 따라 보증에 가입 후 입주자를 모집해야 하나, PF대출 상환 곤란 등으로 보증 가입요건을 맞추지 못해 입주가 늦어지는 사례가 있었다.

이번 제도 개선으로 준공 후 아직 민간임대 입주자를 모집하지 못한 10개 사업장 약 2000여 세대의 신속한 입주가 탄력을 받게 됐다.

서울시 관계자는 “HUG의 이번 제도 개선으로 사업자들의 부담이 완화되어 2028년까지 준공 예정인 청년안심주택 약 1만6000여호의 신속한 공급에도 큰 도움이 될 것으로 보인다”며 “사업이 원활하게 추진되도록 협력관계를 이어 나가겠다”고 밝혔다.

최 사장은 “앞으로도 업계의 애로사항을 지속 청취하는 한편, 정부․지방자치단체와 긴밀한 협력을 통해 국민들에게 양질의 주택이 신속히 공급될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 전했다.